美聯儲副主席：傾向漸進方式減息

鮑曼指鑑於早前就業數據曾向下修正，聯儲局或存在落後形勢的風險，重申局方應對勞動市場動力下降時，採取果斷而主動措施，當局密切留意勞動市場情况。上周五晚美國公布8月核心個人消費支出物價指數按年升2.9%，符合市場預期，期貨市場維持聯儲局將於今年餘下兩次議息均減0.25厘預期，2年期美國國債孳息率周五收報3.643厘，跌0.17%，10年期債息升0.18%至4.181厘。

此外，米蘭上周一發表演說時，引述麻省理工學院經濟學家Albert Saiz的研究，認為特朗普政府加強移民管控、移民淨流入降至零，可降低住屋需求，將租金通脹降低1個百分點。不過路透社指出，米蘭引用數據時未有完全遵從Saiz的公式，導致推算影響被擴大3倍。

米蘭演講推算有誤 儲局罕有更新內容

Albert Saiz向路透社稱，1%人口流入會帶動當地城市租金升1%，但他以3.4億美國總人口作分母推算對通脹影響，米蘭則以1億美國租住人口推算。Saiz指若以正確數據計算，減少移民對可降低租金通脹0.29個百分點及降低整體通脹最多0.1個百分點，他認同人口增長會影響住屋支出，但認為不足令貨幣政策有重大改變。

聯儲局及後罕有地更新米蘭演講內容，澄清引用的研究為Saiz針對45年前古巴難民湧入邁阿密的相關論文，但保留零移民流入可降低租金通脹1個百分點的看法。聯儲局未回應路透社查詢。