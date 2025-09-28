明報新聞網
經濟

投資者趁低吸 美股連跌3日後反彈

【明報專訊】美國上周五公布，8月核心個人消費支出物價指數符合預期，市場憧憬續減息，投資者在美股連跌3日後趁低吸納，標指上周五收報6643點，升0.59%，納指收報22,484點，升0.44%，道指收報46,247點，升0.65%。總計全周，納指累跌0.65%，標指和道指分別累跌0.32%和0.15%。

美股三大指數全周均跌

美國總統特朗普突向藥物徵收100%關稅，帶動藥股做好，禮來（美：LLY）升1.39%，輝瑞（美：PFE）升0.68%。另特朗普亦對重型卡車開徵25%關稅，美國卡車製造商Paccar（美：PCAR）股價升5.16%。英特爾（美：INTC）傳接洽蘋果（美：AAPL）以獲得投資或合作，收市升4.44%。《華爾街日報》引述消息指銀湖資本、沙特地阿拉伯公共投資基金及特朗普女婿庫什納的私募基金Affinity Partners等所組財團，最快下周提案500億美元私有化遊戲開發商EA（美：EA），推動股價升14.87%。

摩根士丹利財富管理首席經濟策略師Ellen Zentner表示，通脹雖然未回落，但未見會加速上升，經濟正復蘇且未過熱，除非下周公布的就業數據大幅強於預期，否則預期聯儲局在10月底再減息。

上周五恒指夜期收報26,290點，升0.6%，高水162點，ADR港股比例指數收報26,291點，升0.62%。騰訊（0700）ADR折合港元收報648.79元，較港股收市高0.74%，美團（3690）ADR折合港元收報101.14元，較港收市高0.54%，阿里巴巴（9988）美股折合港元收報167.19元，較港收市高0.41%。

