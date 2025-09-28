the MVP首輪價單50伙沽清

樓花期約1年的西半山the MVP，早前以招標形式售出60伙後，發展商昨日以價單形式推售50伙，亦全數售罄。英皇國際副主席楊政龍表示，the MVP 昨日在5小時內，全數沽清首張價單共50伙單位，連同早前招標出售的60伙，全個項目已累售共110伙，佔全個項目單位總數117伙的94%，套現近22億元。

英皇在上周五晚上載新一份銷售安排，以招標形式推售最後5伙，屬3房及4房大宅，將由本周二（30日）起開始招標。楊政龍表示，因市場反應熾熱，餘下7伙單位目標招標價將有所提升。被問及對香港樓市未來發展的看法，他指本港現已進入減息周期，低利率有助減低置業人士買樓負擔，交投量逐步增加，樓市下半年可穩定下來，樓價亦會逐步提升，相信樓市會穩步向好。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，該行錄得兩組客戶昨日購入the MVP兩個兩房戶，其中一組買家斥資約2030萬元購入高層兩伙兩房單位，作長線收租之用。

滶晨II變相提價約3%

另有發展商削減新盤優惠，新世界旗下滶晨II日前更新價單，下調The Pavilia Collection置業優惠至2%，以及國際文化優惠至1.5%，變相提價約3%，於9月30日（本周二）起生效。有買家趕在加價前入市，昨日再沽2伙，吸金2,857.7萬元，其中一伙為第2座31樓A室，實用588方呎，屬兩房連書房設計，售價1427.5萬元，呎價24,277元。據悉，滶晨及滶晨II 自今年6月開售至今，共售出637伙️，套現逾108億元。

維港‧灣畔售4伙 吸金近8050萬

屬新盤供應重鎮的啟德跑道區，昨日亦錄成交，售出單位為中海外（0688）牽頭發展的維港‧灣畔，售出4伙，單日吸金近8050萬元，其中一伙為第1A期迎海門之臨海大宅，單位為第1A座2樓A室，實用819方呎，3房1套加工作間連洗手間，成交價2524.7萬，呎價30,827元。

[香港地產]