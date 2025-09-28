內地8月工業企業利潤增兩成 分析：低基數去產能推動 上游企業調整成效顯著

明報記者 歐陽偉昉

今年首8個月，規模以上工業企業營業收入按年增長2.3%，增幅與首7個月持平；營收利潤率為5.24%，按年下降0.06個百分點，不過高於首7個月的5.15%。國企期內利潤按年下跌1.7%，跌幅較首7個月收窄5.8個百分點；私營企業期內利潤增長3.3%，較首7個月擴大1.5個百分點。

首8月收入增2.3% 利潤率改善

國家統計局工業司首席統計師于衛寧表示，利潤增長受惠於宏觀政策發力顯效、全國統一大市場推進，加上去年同期低基數多個因素帶動，不同規模企業利潤均有改善。首8個月裝備製造業利潤增長7.2%，推動整體利潤增長2.5個百分點，原材料製造業利潤錄22.1%的較快增長，消費品製造業利潤增長1.4%，扭轉首7個月下跌2.2%。

民生證券：汽車製造業虧損概率較高

內地券商民生證券報告指出，若剔除基數效應影響，以兩年平均複合增速計算的8月工業利潤按年微跌0.5%，較7月增長1.3%呈邊際放緩。不過該行指出8月利潤結構較此前有明顯改變，產量對利潤的支撐正在減弱，來自價格的拖累則有改善。

下半年以來中央對「反內捲」更為關注，民生證券指出，以國企為主的上游行業較快響應減產政策要求，8月整體上游行業利潤改善，按年跌幅收窄至1.9%，為今年內最佳表現，黑色金屬冶煉等不少上游行業處於量縮價升的階段，反映行業出清過剩產能，價格和企業盈利修復。不過，曾經是利潤增長主力的下游行業，利潤增速表現平淡，例如汽車製造業處於量價齊縮的階段，由於過去「內捲」競爭耗盡利潤，仍處於消耗庫存，價格修復動力受壓，行業出現虧損的概率較高。

銀河證券：中下游行業仍需支持

銀河證券指出，8月工業生產者出廠價格（PPI）跌幅收窄是利潤改善的主要原因，通過調整產業結構、減產，帶動部分工業品價格回升，不過收入增速顯示需求尚未明顯改善、經營成本按年上升，表明企業仍面臨一定經營壓力。該行認為，中下游行業「反內捲」仍需要更多支持，另要觀察支持內需政策有否延續，以及中美貿易談判和美國減息對外需影響。