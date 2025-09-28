明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

內地8月工業企業利潤增兩成 分析：低基數去產能推動 上游企業調整成效顯著

【明報專訊】國家統計局公布，今年8月全國規模以上工業企業利潤按年增長20.4%，大幅扭轉7月按年下跌1.5%，創2023年11月以來單月最高增速，亦結束3個月連跌，首8個月工業利潤按年增長0.9%，扭轉首7個月按年下跌1.7%。由於數據去年8月錄17.8%跌幅，分析指本月急升有基數效應支持，近期內地加強「反內捲」整治產能過剩，是次數據反映上游企業在產能調整有顯著成效，惟下游企業仍陷於過度競爭遺留的結構性困境。

明報記者 歐陽偉昉

今年首8個月，規模以上工業企業營業收入按年增長2.3%，增幅與首7個月持平；營收利潤率為5.24%，按年下降0.06個百分點，不過高於首7個月的5.15%。國企期內利潤按年下跌1.7%，跌幅較首7個月收窄5.8個百分點；私營企業期內利潤增長3.3%，較首7個月擴大1.5個百分點。

首8月收入增2.3% 利潤率改善

國家統計局工業司首席統計師于衛寧表示，利潤增長受惠於宏觀政策發力顯效、全國統一大市場推進，加上去年同期低基數多個因素帶動，不同規模企業利潤均有改善。首8個月裝備製造業利潤增長7.2%，推動整體利潤增長2.5個百分點，原材料製造業利潤錄22.1%的較快增長，消費品製造業利潤增長1.4%，扭轉首7個月下跌2.2%。

民生證券：汽車製造業虧損概率較高

內地券商民生證券報告指出，若剔除基數效應影響，以兩年平均複合增速計算的8月工業利潤按年微跌0.5%，較7月增長1.3%呈邊際放緩。不過該行指出8月利潤結構較此前有明顯改變，產量對利潤的支撐正在減弱，來自價格的拖累則有改善。

下半年以來中央對「反內捲」更為關注，民生證券指出，以國企為主的上游行業較快響應減產政策要求，8月整體上游行業利潤改善，按年跌幅收窄至1.9%，為今年內最佳表現，黑色金屬冶煉等不少上游行業處於量縮價升的階段，反映行業出清過剩產能，價格和企業盈利修復。不過，曾經是利潤增長主力的下游行業，利潤增速表現平淡，例如汽車製造業處於量價齊縮的階段，由於過去「內捲」競爭耗盡利潤，仍處於消耗庫存，價格修復動力受壓，行業出現虧損的概率較高。

銀河證券：中下游行業仍需支持

銀河證券指出，8月工業生產者出廠價格（PPI）跌幅收窄是利潤改善的主要原因，通過調整產業結構、減產，帶動部分工業品價格回升，不過收入增速顯示需求尚未明顯改善、經營成本按年上升，表明企業仍面臨一定經營壓力。該行認為，中下游行業「反內捲」仍需要更多支持，另要觀察支持內需政策有否延續，以及中美貿易談判和美國減息對外需影響。

相關字詞﹕中國經濟 工業企業利潤 反內捲 產能過剩 汽車 國家統計局

上 / 下一篇新聞