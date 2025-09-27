報料
經濟
2025年9月27日星期六
睇樓手冊
新世界蝕163億 淨負債1201億減3% 11 SKIES減值27億 CFO：未擬供股配股集資
鄭家純：時勢不由人，然變局如潮，何以舟楫？
科技股頻抽水損氣氛 港股跌356點
匯控獨董利伯特 下月起任臨時主席
臨近長假 人行單日淨投放4115億
金管局3階段滿足人幣融資需求 利率降至Shibor 用途擴至資本開支營運資金
准參與在岸債回購 境外機構可匯出境外
長風藥業不設回撥 孖展超購12倍
外電：中央促龍頭晶片商境內上市
恒生：穩定幣應用仍處早期 星展憂擴展空間
證監：康佰600股東已獲賠1.9億
按證公司半年賺5330萬 升4.9倍
中銀推稅貸 實際年息低至1.38厘
比特幣跌穿11萬美元 4周低 加密幣遭強制平倉 總市值一周蒸發6%
美核心PCE物價 升2.9%符預期
WSJ：美擬促晶片商國產進口比例1：1 否則徵關稅
CCL三周漲2.3% 逾一年首破140點 官方樓指連升3個月 分析：減息或助樓價續升
租金指數上月逼200點 距歷史高位0.7%
嘉湖兩房398萬沽 3個月炒貴14%
雅盈峰主打3房 盈大17年來首新盤
荃灣永順街官地招標 兩層車場樓面獲豁免
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
