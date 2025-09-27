明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

荃灣永順街官地招標 兩層車場樓面獲豁免

【明報專訊】政府本季推售的唯一住宅官地、位於荃灣永順街的地皮，昨日起正式招標。賣地章程顯示，該地可作私宅最高樓面約42萬方呎，同時引入新一份《施政報告》中，放寬停車場豁免樓面措施，即發展商如在地面興建不超過兩層停車場，其總樓面面積可獲全數豁免，並取消興建地庫停車場作為豁免條件的強制要求。

最高估值22億 每呎5000元

上述地皮位於永順街與德士古道交界，鄰近環宇海灣，面積約7萬方呎，最高可建樓面約43.48萬方呎，預計提供約780伙。中標者須興建不少於2765方呎的體弱長者家居照顧服務隊處所、不少於7304方呎的留宿特殊幼兒中心，另設停車處等，非住用樓面共1.4萬方呎，估計作商業等用途。地皮於11月14日截標，市場預期地皮估值約12.15億至21.7億元，折合每方呎樓面地價約2800至5000元。

另有財團就西貢北圍丈量約份第21約多個地段等申請改劃土地，地皮鄰近大型屋苑匡湖居的綠化地，面積約13.66萬方呎，以地積比率0.6倍作發展，興建4幢低密度住宅大廈，提供約120個、平均面積約684方呎的單位，另建1幢會所，總樓面約8.2萬方呎。上述申請由曦璇有限公司及憲輝有限公司提出，兩公司註冊董事為蘇永乾。

具內地背景財團持有的西貢沙下丈量約份第221約多個地段等，則縮減發展方案再闖關。該地皮面積12.37萬方呎，發展範圍較過去申請的13.66萬方呎減少1.29萬方呎或9.4%，修訂後地積比率維持1.5倍，擬建14座3層高獨立屋、3座分層住宅大廈及1座會所，其中一座分層住宅大廈由9層縮減至8層，而其他兩座大樓則分別維持3層及10層高。整體住宅單位數目，由原先168伙減少約13%至147伙，而總樓面則由原先20.37萬呎，減少9.5%至約18.43萬方呎。

相關字詞﹕豁免車場樓面 西貢沙下 西貢北圍 賣地 永順街

上 / 下一篇新聞