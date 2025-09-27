荃灣永順街官地招標 兩層車場樓面獲豁免

最高估值22億 每呎5000元

上述地皮位於永順街與德士古道交界，鄰近環宇海灣，面積約7萬方呎，最高可建樓面約43.48萬方呎，預計提供約780伙。中標者須興建不少於2765方呎的體弱長者家居照顧服務隊處所、不少於7304方呎的留宿特殊幼兒中心，另設停車處等，非住用樓面共1.4萬方呎，估計作商業等用途。地皮於11月14日截標，市場預期地皮估值約12.15億至21.7億元，折合每方呎樓面地價約2800至5000元。

另有財團就西貢北圍丈量約份第21約多個地段等申請改劃土地，地皮鄰近大型屋苑匡湖居的綠化地，面積約13.66萬方呎，以地積比率0.6倍作發展，興建4幢低密度住宅大廈，提供約120個、平均面積約684方呎的單位，另建1幢會所，總樓面約8.2萬方呎。上述申請由曦璇有限公司及憲輝有限公司提出，兩公司註冊董事為蘇永乾。

具內地背景財團持有的西貢沙下丈量約份第221約多個地段等，則縮減發展方案再闖關。該地皮面積12.37萬方呎，發展範圍較過去申請的13.66萬方呎減少1.29萬方呎或9.4%，修訂後地積比率維持1.5倍，擬建14座3層高獨立屋、3座分層住宅大廈及1座會所，其中一座分層住宅大廈由9層縮減至8層，而其他兩座大樓則分別維持3層及10層高。整體住宅單位數目，由原先168伙減少約13%至147伙，而總樓面則由原先20.37萬呎，減少9.5%至約18.43萬方呎。