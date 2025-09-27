雅盈峰主打3房 盈大17年來首新盤

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，雅盈峰共涉99伙，短期內開展軟銷宣傳，集團會將物業打造為區內名廈。

UPPER PRINCE上樓書 標準戶205呎起

另一市區全新盤、樂風集團旗下同屬舊契項目的太子基隆街UPPER PRINCE，亦上載樓書；項目涉139伙，標準單位涵蓋開放式至3房戶，實用面積205至487方呎，其中一房戶涉80伙，佔項目單位總數約58%；另設13個連平台或連天台特色戶，實用面積192至487方呎，由於預計關鍵日期為本月底，意味接近現樓，料短期開放示範單位。

豪宅方面，樂聲電子（0213）或相關人士持有、已屆現樓的淺水灣南灣坊1 South Bay Close，亦上載樓書；項目屬單幢設計、提供10伙，其中5伙實用面積2683至5748方呎，其餘5伙為實用面積173至291方呎1房戶。可留意的是，項目每層設有一個大單位及一個細單位，而大單位未有提供工人房，故有機會需要買家一同購入同層的一大、一細合共兩伙。項目提供15個車位，面積最大為複式7樓A室，實用面積5748方呎、採5房5套複式設計，另連平台及花園，亦設私人升降機。

1 South Bay Close提供10伙 5大5小

一手成交方面，恒地（0012）牽頭的啟德跑道區天瀧，新售出7座15樓B室，屬實用面積1173方呎4房戶，成交價4188萬元、實呎3.57萬元。

另新地（0016）何文田天鑄2期，錄兩個月來首宗一手成交，屋苑1座20樓B室，屬實用面積1823方呎4房戶，以7478.44萬元招標售出、實呎4.1萬元。至於英皇國際（0163）旗下西半山般咸道the MVP，今日以價單發售50伙前，新錄兩宗招標成交，其中6樓A室，屬實用面積1244方呎3房間隔連平台特色戶，連車位成交價3857.84萬元、實呎3.1萬元；項目9月推出至今累售60伙，佔項目單位總數117伙逾五成，套現近16億元。