嘉湖兩房398萬沽 3個月炒貴14%

中原地產資深區域營業董事王樹明表示，個別早前低位入市的業主趁機短炒獲利，其中嘉湖山莊麗湖居5座低層E室，實用面積446方呎，屬兩房間隔，原業主今年6月以348萬元買入單位，上月收樓後，隨即將單位推出市場放租，後來見市况持續回暖，決定同步放售單位，開價400萬元，最後微減2萬元或不足1%，以398萬元沽出，實呎8924元。原業主持貨約3個月，帳面賺50萬元或約14%。

家庭客追價17萬購新葵芳兩房

事實上，本港銀行下調按息，買家入市步伐加快。美聯物業營業經理陳偉健表示，新葵芳花園一周內連錄4宗成交，其中D座高層08室，實用面積418方呎，屬兩房間隔，據悉，有區內家庭客帶同支票睇樓，並即場追價，由490萬元增加17萬元或約3%，以507萬元承接，實呎約12,129元。

資料顯示，業主2013年以383萬元買入，持貨約12年，帳面獲利124萬元或32%。

另外，內地專才繼續來港租樓。香港置業首席區域董事馬漢偉表示，大角嘴奧柏‧御峯1座高層F室，實用面積283方呎，屬開放式間隔、望市景，業主以約1.48萬元放租約兩周，議價後獲內地專才客以1.32萬元承租，實用呎租約47元；業主2012年5月以約336.8萬元一手購入，租金回報約4.7厘。

內地專才1.32萬租奧柏開放式戶

中原高級資深區域營業經理王秀芬表示，港島東半新盤THE HOLBORN，位於B座高層B8室，實用面積224方呎，屬開放式間隔，向東北望海景，新近以1.75萬元租出，實用呎租78元，新租客為內地專才；業主去年以579萬元一手購入，持貨約1年，租金回報約3.6厘。