明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

嘉湖兩房398萬沽 3個月炒貴14%

【明報專訊】近期樓價逐步回升，加上減息後市場信心增強，市場再錄短炒獲利個案。其中天水圍嘉湖山莊於減息後錄得5宗成交，而本月累錄17宗成交，與上月同期19宗相若；其中一個兩房戶，原業主持貨只約3個月，便炒貴14%。另有家庭客願意追價17萬元入市新葵芳花園一個兩房戶。

中原地產資深區域營業董事王樹明表示，個別早前低位入市的業主趁機短炒獲利，其中嘉湖山莊麗湖居5座低層E室，實用面積446方呎，屬兩房間隔，原業主今年6月以348萬元買入單位，上月收樓後，隨即將單位推出市場放租，後來見市况持續回暖，決定同步放售單位，開價400萬元，最後微減2萬元或不足1%，以398萬元沽出，實呎8924元。原業主持貨約3個月，帳面賺50萬元或約14%。

家庭客追價17萬購新葵芳兩房

事實上，本港銀行下調按息，買家入市步伐加快。美聯物業營業經理陳偉健表示，新葵芳花園一周內連錄4宗成交，其中D座高層08室，實用面積418方呎，屬兩房間隔，據悉，有區內家庭客帶同支票睇樓，並即場追價，由490萬元增加17萬元或約3%，以507萬元承接，實呎約12,129元。

資料顯示，業主2013年以383萬元買入，持貨約12年，帳面獲利124萬元或32%。

另外，內地專才繼續來港租樓。香港置業首席區域董事馬漢偉表示，大角嘴奧柏‧御峯1座高層F室，實用面積283方呎，屬開放式間隔、望市景，業主以約1.48萬元放租約兩周，議價後獲內地專才客以1.32萬元承租，實用呎租約47元；業主2012年5月以約336.8萬元一手購入，租金回報約4.7厘。

內地專才1.32萬租奧柏開放式戶

中原高級資深區域營業經理王秀芬表示，港島東半新盤THE HOLBORN，位於B座高層B8室，實用面積224方呎，屬開放式間隔，向東北望海景，新近以1.75萬元租出，實用呎租78元，新租客為內地專才；業主去年以579萬元一手購入，持貨約1年，租金回報約3.6厘。

相關字詞﹕內地專才 THE HOLBORN 奧柏‧御峯 新葵芳花園 嘉湖山莊 短炒獲利

上 / 下一篇新聞