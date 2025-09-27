租金指數上月逼200點 距歷史高位0.7%

連升9個月共3.54%

另據差估署資料，上月份實用面積1076方呎以下A至C類中小型單位，租金指數報202.9點，按月升1.3%，連升9個月共3.6%，為2019年8月後新高。

至於實用面積1076方呎或以上之D、E類大單位，上月租金指數為151.8點，連升4個月共3.2%，為2019年10月後新高。

14個月最大升幅 反映暑期旺季

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，目前租金指數與2019年8月200.1點的歷史高位只相差1.4點或0.7%，而是次租金指數單月上升1.12%，為自去年7月以來共14個月的最大單月升幅，反映暑期旺季市况。展望後市，陳認為，9月份租金有力再升約1%，屆時有機會突破歷史新高，而第三季租金料累升2.5%，全年則看升逾6%。

此外，世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩表示，住宅租金將維持上升趨勢，不過因大專院校已經展開新學年，估計短期內租金增長可能會放緩。他又稱，整體而言，隨着政府致力於吸引人才，並將香港發展成為國際專上教育樞紐，住宅租賃將受益，有關需求將不斷增加。