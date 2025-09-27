CCL三周漲2.3% 逾一年首破140點 官方樓指連升3個月 分析：減息或助樓價續升

最新公布的CCL，主要反映本月3日恒地（0012）土瓜灣壹沐第一期公布首批價單81伙、一個月香港銀行同業拆息（HIBOR）失守3厘等市况。該指數最新報140.25點，按周升0.62%，連升3周共2.3%，升穿140點水平，創去年8月初後的59周新高。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，落實減息後，買家入市信心轉強，有助釋放更多二手購買力，樓價升勢或可持續。她又指，CCL只要再升2.77點或1.98%，便會到達第四季目標143.02點，即去年「撤辣」前的低位（上述市况於去年3月10日公布的指數反映）。

距去年「撤辣」前低位只約2%

至於中原城市大型屋苑領先指數（CCL Mass）報141.88點，按周升0.18%，更創去年6月底後的64周新高。事實上，今年5月拆息回落，CCL近17周呈12升5跌，較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升3.77%，較3月《財政預算案》前134.89點低位升3.97%，今年暫累升1.9%。至於今日英皇（0163）西半山般咸道the MVP以價單式推售50伙等對本地二手樓價的影響，將於下月中旬公布的CCL才開始反映。

官方樓指5個月累升1.26%

此外，差估署公布，上月私宅售價指數最新報288.5點，按月升0.13%，連升3個月累升0.7%，按年則跌1.2%。事實上，由今年4月至上月，指數已連升5個月，累升約1.26%，而今年首8個月，指數則仍累跌0.24%。以單位類型分類，實用面積1076方呎以下A至C類中小型單位售樓價指數報290點，按月升0.14%，按年跌1.09%；實用面積1076方呎或以上D、E類大型單位售價指數報263.4點，按月升0.23%，按年跌2.08%。

萊坊高級董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，美國聯儲局很可能於下月再減息0.25厘以推動經濟，香港銀行有機會在年內再下調最優惠利率，屆時按息將回落至約3厘水平，低於租金回報率，吸引更多投資者入市。他預期，明年上半年樓市有望明顯回暖，而樓價明年全年更有機會升5%。

明報記者