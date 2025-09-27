美核心PCE物價 升2.9%符預期

通脹維持高位之際，為美國GDP貢獻超過三分之二的消費支出持續穩健。經通脹調整，美國8月個人支出按月增長0.4%，較預期高出0.1個百分點，預示美國第三季經濟的增長勢頭持續。美股三大指數連跌3個交易日後，昨早段回升，道指最多升400點。

個人支出按月升0.4%

此前公布的美國次季GDP終值升幅遠超預期，加上最新公布的通脹數據符合預期，令市場下調減息預期。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注今年餘下時間減息兩次的概率，降至六成左右，一周前此概率接近八成。

美匯指數在周四至周五重上98水平，在接近3周高位徘徊。日圓兌每美元昨曾跌至接近150；每百日圓兌港元跌至5.16算。由於進一步減息的預期受到抑制，金價在接近紀錄高位徘徊。俄羅斯減少能源出口，布蘭特期油及紐約期油昨午夜前升逾1%，本周有望升逾4%，可能創6月中以來最大的每周升幅。

聯儲官員：失業率通脹惡化風險有限

通脹數據顯示，關稅對消費者價格的傳導效應暫時有限，9月非農數據成為美聯儲下次會議的焦點。不過由於美國聯邦政府踏入10月停擺的風險上升，有可能令美聯儲延遲掌握數據。

後年有投票權的里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）昨表示，雖然失業率和通脹率偏離美聯儲的目標，但這兩方面進一步惡化的風險有限。不過，昨晚公布的美國9月密歇根大學消費者信心指數終值只有55.1，是4個月最低水平，可能預示消費將會轉弱。數據公布後，道指午夜前升幅顯著收窄。

