經濟
國際金融

比特幣跌穿11萬美元 4周低 加密幣遭強制平倉 總市值一周蒸發6%

【明報專訊】加密貨幣市場遭遇強制平倉潮，比特幣價格周四凌晨失守11萬美元關鍵支持，是4周以來首次，低見10.87萬美元；以太幣亦曾跌穿3900美元關口，跌至近7周低位。市場消息指出，短短1小時內曾有超過2.26億美元的加密貨幣長倉合約被清算，其中超過1億美元的以太幣長倉被平倉，比特幣也有超過5500萬美元的長倉被清算。持續的沽壓導致加密貨幣總市值昨跌至約3.76萬億美元，較本周初的4萬億美元跌6%。

根據衍生品交易所Deribit的數據，周五有超過170億美元的比特幣未平倉合約，以及約53億美元的以太幣未平倉合約到期，令加密貨幣市場面臨挑戰。若加密貨幣跌勢持續，將會對那些將比特幣或以太幣納入資產負債表的上市企業造成更大壓力。全球持有最多比特幣的上市企業MicroStrategy（美：MSTR）周四股價挫近7%，昨早段微跌。該股過去一個月跌逾一成，反映市場對上市企業的囤幣策略日益擔憂。

學者：囤幣企業將迎殘酷熊市

經濟學家兼加密貨幣批評者Peter Schiff警告，對於持有比特幣作為核心資產的企業，可能標誌「殘酷熊市」的開始，倘比特幣長期低迷，採取囤幣策略的企業能否生存成疑。他指出，雖然很多企業仿效MicroStrategy的囤幣策略，但鮮有注意到該公司股價已較去年11月的473美元峰值下跌45%。

MSTR股價較去年高峰跌45%

MicroStrategy最近增持850枚比特幣，價值近1億美元。此次增持的資金，是透過出售股票而非舉債籌集，以免加大槓桿，但股權稀釋仍為其股價帶來下行壓力。Schiff指出，將加密資產納入資產負債表的上市企業，未充份考慮股權稀釋及加密資產價值波動的風險。部分市場人士憂慮，囤幣策略能否經得起深度市場調整。

高盛交易員Paolo Schiavone警告，周一比特幣閃崩，是市場轉向的初步迹象，標誌此前3周的風險資產升勢可能降溫。根據CoinGlass數據，加密貨幣市場周一有超過15億美元（約117億港元）的長倉合約被強制平倉，是3月底以來加密貨幣領域最大規模的清算浪潮，拖累比特幣價格周一跌穿11.2萬美元，較上周四美聯儲宣布減息當日跌逾2%。

以太幣ETF遭撤資3億美元

技術指標顯示，比特幣的動能有所減弱。TradingView的分析指出，其相對強弱指數（RSI）徘徊在42附近，反映需求正在減弱。倘比特幣跌勢未能喘定，下一重要支持位可能接近10.4萬美元，這是夏季整固期間的支持位。

BTC Markets加密貨幣分析師Rachael Lucas指出，機構資金流入以太幣有所放緩，若以太幣跌穿3800美元，將觸發更多平倉操作。自周一以來，投資者已從美國上市的以太幣ETF撤出近3億美元。

風投公司Generative Ventures的Lex Sokolin表示，看到整個市場的去風險化趨勢，基本面不強的資產先受衝擊，許多積極的催化劑，包括監管鬆綁、上市企業的囤幣策略、美聯儲減息等，都已被市場消化，因此市場需要新的敘事來保持勢頭。

（綜合報道）

