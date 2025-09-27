按證公司半年賺5330萬 升4.9倍

不過由於去年年金業務增加，以及折扣活動帶動新做保單數量增加，今年部分溢利則被來自年金業務保險業績之會計虧損增加所抵消。

按證公司表示，因為年金及安老按揭業務受市場計價波動，帶來會計影響，撇除年金公司財務業績、安老按揭業務物業價格變化，以及按證保險公司的保險保障貸款組合影響後，上半年按證公司經調整的除稅後溢利為8.74億元，按年增87%，年化權益回報率為6.2%，按年持平，成本對收入比率則為14.2%，按年改善8.2個百分點。

年金上半年新做保單升4倍

金管局於去年10月將所有住宅物業的最高按揭成數上限全面放寬至七成，今年上半年新取用按揭保險計劃為175億元，按年減少38%，相關貸款額有61%用於二手市場物業。

另外，年金業務方面，今年上半年新做保單1.15萬張，按年上升4.02倍，總保費達54億元，按年上升3.91倍。上半年批出安老按揭申請488宗，按年減少11.8%，平均物業價值為410萬元，而平均每月年金為9800元。