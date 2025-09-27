證監：康佰600股東已獲賠1.9億

未收款者最遲10月10日申索

證監會指出，尚未收到特別股息的獨立公眾股東在10月10日或之前提交申索，並預定分發特別股息在10月23日完成後，未被領取的特別股息將在扣除成本等費用後退回給康佰。獨立公眾股東將收取每股0.066元特別股息，較康佰於2019年5月29日停牌前收市價高2.75倍。

另外，證監會已向原訟法庭申請臨時命令，正尋求限制5名涉嫌操縱嘉藝控股（1025）股份的「唱高散貨」計劃被告處置其資產，並以2.19億元的價值為限，而凍結的資產擬用作賠償該宗計劃受影響的投資者。

證監申凍操縱嘉藝股份被告資產

證監會已對17名人士作為被告展開法律程序，因他們在2019年2月至5月期間涉嫌操縱嘉藝股份，申請臨時命令屬於有關法律程序的一部分。該申請於昨天首次聆訊，法庭將該申請的聆訊押後至12月22日。區域法院將於2027年4月6日展開刑事審訊，涉17名被告當中因同涉嫌「唱高散貨」計劃而被控多項刑事罪行的12名人士。由於法律程序仍進行，證監會不作評論。