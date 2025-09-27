明報新聞網
經濟

長風藥業不設回撥 孖展超購12倍

【明報專訊】主攻吸入式藥劑研發的長風藥業（2652）昨日起至下周四（10月2日）招股，全球發售4119.8萬股，採用不設回撥的機制B、其中一成於香港公開發售。每股招股價14.75元，集資約6.1億元。一手500股，入場費7449.38元，預期10月8日掛牌（見表）。

名創優品旗下TOP TOY申上市

長風藥業是次IPO未引入基石投資者。據招股書，公司產品組合定位於呼吸系統疾病，共有6款藥品獲批及銷售，惟收益主要來自治療支氣管哮喘的吸入藥品CF017，2022年以來持續貢獻公司總收入逾九成。CF017更帶動公司自2023年起扭虧為盈，今年首季收入按年微跌2.7%至1.36億元人民幣；盈利則按年大增1.08倍至1281.5萬元人民幣。集資擬用於吸入製劑候選產品的持續研發、臨牀開發及商業化，以及生產設施、設備採購及生產管理系統的擴張升級等。截至昨晚8時，長風藥業孖展超購12倍，涉資48.04億元。

主打IP設計的生活潮流品牌名創優品（9896）旗下潮玩盲盒品牌TOP TOY昨遞表申請上市，摩根大通、瑞銀及中信証券為聯席保薦人。名創優品昨日發表通告指出，建議以全球發售及分派方式進行建議分拆，計劃以實物方式向合資格股東分派若干TOP TOY股份作特別股息。今年3月彭博社曾報道，TOP TOY在港上市集資額或達3億美元（約23.4億港元）。名創優品又於今年上半年中期業績披露，TOP TOY估值約為100億元。

A股佳都晶晨萬興申發Ｈ股

另再有A股公司申請來港發行H股上市，AI驅動型智慧城市群立體交通產品提供商佳都科技（滬：600728）昨申請來港上市，另有系統級半導體系統設計廠商晶晨半導體（滬：688099），以及AIGC數字創意軟件產品提供商萬興科技（深：300624）於本周四遞表。同日遞表的還有智能物聯電子紙顯示解決方案提供商東方科脈。

明報記者

