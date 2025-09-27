明報新聞網
經濟

准參與在岸債回購 境外機構可匯出境外

【明報專訊】金管局昨公布，局方與人民銀行、中證監和國家外匯管理局共同推動的跨境債券回購業務正式推出，相關公告指出，支持所有已進入內地在岸債市的境外機構（包括「債券通」投資者）參與在岸債回購業務，從在岸市場獲人民幣流動性，並匯出境外使用。金管局相信舉措將為香港離岸人民幣市場提供更穩定的流動性，有效降低人民幣融資成本。

金管局：為港提供更穩定流動性

相關內地金融監管部門昨聯合發布《關於進一步支持境外機構投資者在中國債券市場開展債券回購業務的公告》，人行指出，銀行間債券市場的境外機構投資者均可參與債券回購業務，包括通過直接入市和以債券通渠道入市的全部境外機構投資者。金管局指出，措施是繼局方於今年2月推出離岸人民幣債券回購業務之後的又一重要政策，跨境回購和離岸人民幣回購業務相輔相成，能滿足離岸投資者的資產配置和流動性管理需求，盤活人民幣債券持倉，進一步提升在岸債券的國際吸引力，增強人民幣在國際市場的投融資功能。

金管局總裁余偉文稱，舉措有助提升本港離岸人民幣市場的流動性，以及境外投資者配置人民幣資產的意願，引導更多元化的離岸人民幣業務發展，以鞏固提升香港作為國際金融中心和離岸人民幣業務樞紐的地位。

業界方面，彭博亞太區總裁李冰認為，舉措將大幅拓展境外投資者獲取人民幣流動性的渠道，滿足其流動性管理需求，是完善國際投資者參與中國債市的制度框架的重要之舉，有助提升人民幣資產在全球資本市場中的吸引力， 並增強做市商服務能力。

