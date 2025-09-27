明報新聞網
經濟

金管局3階段滿足人幣融資需求 利率降至Shibor 用途擴至資本開支營運資金

【明報專訊】金管局今年2月推出人民幣貿易融資流動性資金安排，以較離岸人民幣低和穩定的在岸利率，向銀行提供資金進行貿易融資業務。金管局總裁余偉文表示，市場對人民幣作為融資貨幣需求大幅提升，企業對較長期人民幣貸款需求也日益殷切，當局將自10月9日起推出「人民幣業務資金安排」取代現有安排，分3階段擴大合資格資金用途至資本開支和營運資金融資，並減低資金使用成本及實施多項優化措施，規模則維持1000億元人民幣。

明報記者 歐陽偉昉

今年2月已有500億元人民幣貿易融資流動性資金額度向銀行分配，金管局昨日向銀行發出通告，自10月9日起，資金安排的利率將由上海銀行間同業拆放利率（Shibor）加上0.25厘，下調至等同Shibor，免去附加溢價。

此外，為支持海外銀行機構向企業客戶提供人民幣貿易融資服務，提升香港對離岸市場的幅射作用，相關資金可用於銀行集團的海外銀行機構，向企業客戶提供人民幣貿易融資。另外，資金安排貸款期限，亦會增加12個月的選項，支持更長期的貸款，而交易方式亦簡化為劃一、按每宗交易，金額最低為1000萬元人民幣。

貸款期限增12個月選項

今年12月安排將實行第二階段，資金合資格業務將擴大至特定人民幣資本支出，以及營運資金相關的定期貸款，金管局指出此舉可大幅度增加銀行及其集團海外機構運用人民幣業務資金安排的應用案例，支持企業客戶的營運和投資的需要。

至明年2月則實施最後的第三階段，金管局將引入債務工具中央結算系統（CMU）的第三方回購服務安排，銀行可按需要更換抵押品，而抵押品管理和交收周期，包括抵押品轉移、替換和管理、資金交收、票息返還等，亦會全程自動處理。金管局指出，措施便利參加行管理抵押品，確保抵押品的市場流動性，有助香港債券市場的持續發展。

日間人幣資金額度增100億

金管局現時另設400億元的人民幣流動資金的安排，幫助銀行應付短期離岸人民幣流動資金緊張情况。金管局同時公布，上述安排亦會在10月9日推出改進措施，包括將日間人民幣資金額度調升100億元至300億元，同時相應將隔夜額度降至100億元，有助銀行應付日益增加的跨境人民幣支付結算日間資金需求。當局亦會在現有的日間、隔日、翌日交收和一周期限外，增設兩周及一個月期限的回購協議。

