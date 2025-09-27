臨近長假 人行單日淨投放4115億

本周累計淨投放6406億

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，人行進行7日及14日逆回購，與近期中秋節及國慶長假期、再加上季結有關，令市場有較大資金需求，人行透過逆回購向市場釋放資金流動性。

李若凡指出，人行先利用提供逆回購、非減息的方式向市場提供資金流動性，其行動不排除為基於對美聯儲息口變動考量而作出。她猜測人行或打算「睇定啲」，而逆回購則可較靈活地，配合市場上短期資金流動性。

她續指出，若當美聯儲不減息時，於美元上升、人民幣下跌同時，貿然採取寬鬆貨幣政策的話，則會加快人民幣跌勢。

人行亦曾於本周一（22日），以固定數量、利率招標，以及多重價位得標方式開展3000億元14天期逆回購操作。官媒《證券時報》於當日報道指出，14天期逆回購不再有統一中標利率，而是由參與機構根據自身資金需求、風險偏好自主報價，通過市場化原則確定最終中標結果。

另更提到，「十一」假期臨近，央行或將在假期前開展14天期逆回購操作，因此提前公告操作方式的調整亦有一定必要性。