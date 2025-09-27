明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

臨近長假 人行單日淨投放4115億

【明報專訊】臨近季結、中秋節及國慶長假期，人民銀行昨日公告指出，以固定利率、數量招標方式以1.4厘利率，進行1658億元（人民幣，下同）7天期逆回購操作。同時以固定數量、利率招標，以及多重價位得標方式，進行6000億元14天期逆回購操作，計及昨日有3543億元逆回購到期，人行昨單日向市場淨投放4115億元。按星期計算，本周累計淨投放6406億元，為連續第3個星期淨投放。

本周累計淨投放6406億

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，人行進行7日及14日逆回購，與近期中秋節及國慶長假期、再加上季結有關，令市場有較大資金需求，人行透過逆回購向市場釋放資金流動性。

李若凡指出，人行先利用提供逆回購、非減息的方式向市場提供資金流動性，其行動不排除為基於對美聯儲息口變動考量而作出。她猜測人行或打算「睇定啲」，而逆回購則可較靈活地，配合市場上短期資金流動性。

她續指出，若當美聯儲不減息時，於美元上升、人民幣下跌同時，貿然採取寬鬆貨幣政策的話，則會加快人民幣跌勢。

人行亦曾於本周一（22日），以固定數量、利率招標，以及多重價位得標方式開展3000億元14天期逆回購操作。官媒《證券時報》於當日報道指出，14天期逆回購不再有統一中標利率，而是由參與機構根據自身資金需求、風險偏好自主報價，通過市場化原則確定最終中標結果。

另更提到，「十一」假期臨近，央行或將在假期前開展14天期逆回購操作，因此提前公告操作方式的調整亦有一定必要性。

相關字詞﹕人行 人民銀行 14天期逆回購 7天期逆回購 人民幣 美國減息 國慶 中秋 減息 逆回購

上 / 下一篇新聞