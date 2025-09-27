科技股頻抽水損氣氛 港股跌356點

北水連續3日逾100億淨買

國指跌1.49%，收報9303點，科指跌2.89%，收報6195點。全周計，港股三大指數見8月1日以來最大一周跌幅，恒指累跌1.57%，國指累跌1.79%，科指累跌1.58%。大市昨天成交額3237億元，比周四升2.8%，北水淨流入105.4億元，較周四雖稍減，但連續3日錄逾100億元流入，3日累計流入352.91億元。阿里巴巴（9988）再錄24億元淨流入，仍為吸資最多股份。

科技股趁市旺抽水，地平線機器人計劃先舊後發行6.39億新股，每股發行價9.99元，比周四收市價折讓5.75%，昨天股價沽壓加重，最多曾跌9.34%，收市跌8.49%，報9.7元，成交額119億元，成第五大成交額股份。科技股頻抽水，進一步拖低重磅科技股，阿里巴巴跌3.19%，中芯國際（0981）跌5%，單計ATMXJ及中芯共6隻藍籌已拖低大市共296點，佔跌市83%。

小米跌8% 大摩目標價62元

小米推新手機雖未見驚喜，但摩根士丹利預測小米17系列銷售可能超越預期，維持該股「增持」評級，目標價62元，高盛將目標價提高至66元，給予「買入」評級。嘉利國際（1050）獲納入Nvidia（英偉達）（美：NVDA）伺服器機殼及機櫃組件合格供應商名單，刺激股價創上市新高見2.55元，收報2.48元，升33.33%。

另外，美國總統特朗普對進口品牌藥或專利藥徵收100%關稅，拖累藥明康德（2359）跌3.32%、藥明生物（2269）跌2.35%。富瑞發表報告指出，中國藥企對美國直接銷售藥品極少，相信影響有限。獨立股評人彭偉新指出，港股收市時資金流入顯著，但未達非常進取程度，預期後市維持平穩或小幅上升。