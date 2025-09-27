鄭家純：時勢不由人，然變局如潮，何以舟楫？

「鄭志剛獲集團同意始能用K11商標」

另外，新世界前行政總裁鄭志剛近期成立文化品牌「K11 by AC」，市場關注與集團旗下K11系列的關係。

新世界執行董事兼行政總裁黃少媚昨日於業績會上澄清，K11是集團全權擁有的品牌及註冊商標，與鄭志剛成立的「K11 by AC」沒有任何業務往來，包括輕資產管理項目。

黃少媚解釋，鄭志剛在離任後徵得集團同意，方可使用「K11 by AC」這一品牌，並強調集團現有的K11 Musea、K11 Art Mall，以及廣州與上海的K11等項目，均與「K11 by AC」無關。

她又補充，目前集團的K11系列並無沒有管理任何由第三方開發的物業項目。

去年9月，新世界以總作價2.09億元將K11管理公司及多間相關公司出售予鄭志剛。

跟鄭志剛公司9個月交易1.8億

交易同時訂立一份為期3年的ACG（AC Group Limited）綜合服務協議，涵蓋行政、租賃、管理顧問及項目管理等範疇，協議期滿後將每3年自動續期。

從最新業績報告可見，截至今年6月底止9個月，相關交易額約1.803億元，未超出全年上限2.795億元。