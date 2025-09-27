明報新聞網
經濟

新世界蝕163億 淨負債1201億減3% 11 SKIES減值27億 CFO：未擬供股配股集資

【明報專訊】新世界發展（0017）公布截至6月底的全年業績，期內收入按年下跌23%至277億元（見表），來自持續經營業務的虧損擴大至163億元，當中包括就11 SKIES項目作出27億元減值，並決定暫停派發股息及永續債息。首席財務總監劉富強昨日於業績會表示，改善現金流仍是公司首要方向，未來將審慎評估任何資本工具或融資方案，但強調目前沒有供股、配股或發行可換股債券的計劃。

明報記者 黃志偉

集團截至財年末的總債務及及淨債務分別減少約57億（或3.8%）及35億元（或2.8%），至約1461億及1201億元，惟淨負債比率增加至58.1%。另公司近期成功完成多項再融資，兩年內到期的債務大降448億元，但仍有290億元債項到期（見圖），且第三年及第四年到期的債務比例大增。執行董事兼行政總裁黃少媚表示，減債是公司當前的重要工作，但公司暫未設定具體的中短期淨負債比率目標，因進度受資產出售、現金回籠及利率環境影響。新世界在業績報告提到，將全力推行「七招減債」計劃，其中目標於2026年度物業發展合約銷售及資產出售套現270億元。

未來兩年到期債項290億

被問及集團貸款再融資是否違背減債目標，黃少媚回應指出，減債與融資管理並不矛盾。今年6月完成的882億元銀行再融資，為公司帶來額外中短期流動性及財務彈性，優化資本結構。近期，公司亦獲得39.5億元已承諾貸款額度，以應付未來債務需求。她強調，集團會繼續加快資金回籠及資產出售步伐，以實現減債目標。

期內，集團確認其他撥備及一次性虧損約62億元，其中11 SKIES佔最大部分，因香港零售市道及辦公需求轉變，集團調整該項目估值，導致27億元減值虧損。

早前市場傳聞指新世界或計劃出售11 SKIES，黃少媚表示一直與機管局保持磋商，該局已回應相關傳聞，故沒有進一步補充。業績報告指出，於年結後，集團與機管局持續討論，重新檢視或修改雙方合約安排的可能性。

倘減息1厘 年省利息8億

談及美國減息對集團利息開支的影響，劉富強稱，若利率下調1厘，按現有債務結構計算，每年利息支出可節省約8億元。被問到何時可望扭虧為盈，他表示市况仍受宏觀環境及利率走勢影響，難以預測具體時間，但重申公司會持續提升營運效率、推動賣樓及經常性收益，並嚴格控制開支，有信心市况好轉後，盈利表現會逐步改善。暫停派息及永續債息方面，他強調是基於審慎的資本管理原則，未來任何派息安排或變動，公司將依法合規披露。

