美次季GDP終值升3.8% 近兩年最勁

債息向上 科技股早段受壓

市場仍在憂慮AI產業泡沫，甲骨文（美：ORCL）早段續跌，跌幅達4%。截至周三收市，甲骨文已由近期高位回落逾10%。Rothschild Redburn給予甲骨文股票「賣出」評級，目標價為175美元，較周三收市價低逾四成。美股三大指數早段下滑，主要股指此前已連續兩日回落。

美國次季經濟再次向上修訂，主要由於消費者支出高於此前預估。根據第三次估算，美國次季個人消費支出折合成年率增長2.5%，較第二次估算的1.6%升幅顯著上調。消費開支增長，加上進口回落，推動次季經濟反彈。此前由於進口商囤積庫存，以應對關稅威脅，導致美國首季經濟收縮。亞特蘭大聯儲銀行估計，美國經濟仍將維持強勁增長，第三季GDP增幅預計將達3.3%。

耐用品訂單升2.9% 遠勝預期

此外，美國8月耐用品訂單出乎意料大幅增長，按月增幅達2.9%，扭轉7月修正後的2.7%降幅，市場原預期8月耐用品訂單按月續跌0.5%。不過分析認為，進口商品關稅提高了製造成本，訂單金額上升，可能部分源於成本上漲，而非產量增加。

在截至9月20日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少1.4萬人，總數降至21.8萬人，遠低於經濟師預期的23.5萬人，反映就業市場雖然降溫，但裁員人數相對有限。

