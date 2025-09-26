比亞迪歐銷量增兩倍 連續兩月超越Tesla

比亞迪執行副總裁李柯此前表示，比亞迪的目標，是3年內在歐洲生產所有在歐洲市場銷售的電動車，以避免歐盟的關稅。比亞迪正於匈牙利興建廠房，預計今年底投產，而土耳其的廠房預計於明年投產，兩者總產能約為每年50萬輛。比亞迪的歐洲特別顧問Alfredo Altavilla表示，由於未來在歐洲的汽車產量將會擴大，比亞迪將需要在歐洲生產電動車電池，只在歐洲投資汽車組裝設施，卻要從中國進口電池並無意義。

上汽8月歐銷量增六成

其他中國汽車製造商也在積極拓展歐洲市場。根據ACEA的數據，經營名爵等暢銷品牌的上汽集團（滬：600104），8月在歐盟的新車註冊量按年增長近六成至12,822輛，在歐盟的市佔率躍升至1.9%，成為歐盟銷量排名第十的汽車製造商。數據顯示，中國汽車製造商憑藉相對便宜，且多元化的電動車產品線，在歐洲銷量大增。

Tesla調整產品線未推動銷情

為提振銷量，Tesla近期一直調整產品線。自3月以來，該公司更新了Model Y的SUV，並升級了豪華車型Model S和Model X，另推出價格較低的Cyber​​truck，惟其歐洲市場銷售卻持續下滑，反映其行政總裁馬斯克此前參政，並介入歐洲政治所引發的爭議，仍在損害Tesla在歐洲的銷情。即使歐盟8月純電動車註冊量按年大增30%，Tesla銷售仍反彈乏力。反觀佳士拿及Jeep母企Stellantis（美：STLA）在歐盟的新車註冊量，8月按年增長3.4%，時隔一年半再次恢復增長。

