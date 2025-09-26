銀湖‧天峰4房2188萬沽 做價4個月升13%

翠擁華庭今年呎價首破1.2萬

同區翠擁華庭錄今年首宗呎價破1.2萬元成交。資料顯示，8座高層E室，實用面積553方呎，兩房連儲物室間隔（俗稱兩房半），以665萬元易手，實呎12,025元，為屋苑今年呎價首破1.2萬元水平。原業主2020年780萬元購入，帳面蝕115萬元或15%，連使費料實蝕約155萬元或20%。

泓都兩房853萬沽 兩個月升7%

另外，租金持續高位橫行吸引投資者入市，並推高做價。中原分行經理董通表示，堅尼地城泓都1座高層D室，實用面積470方呎，兩房間隔，望山景及市景，以853萬元易手，呎價18,149元；單位對下4層另一1座高層D室，今年7月份以800萬元成交，反映同類單位做價兩個月升7%。新買家為投資客，料單位市值租金約2.6萬元，預計租金回報約3.7厘。原業主2012年以750萬元購入單位，持貨13年，帳面升103萬元或14%。