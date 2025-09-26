安踏相關人士2700萬蝕沽貝沙灣3房

持貨6年實蝕約四成

上述單位為貝沙灣2期5座低層B室，實用面積1376方呎，3房1套連士多房間隔，上月底以2700萬元售出，實呎19,622元。資料顯示，單位原於2019年以4130萬元由張茜蘭購入，為安踏之相關人士，去年以2980萬元轉讓至光昇有限公司名下，而光昇股東及董事均為丁雅霜，即安踏創辦人之一丁和木的女兒、董事局主席兼總裁丁世忠之姐妹，屬內部轉讓。換言之，安踏或相關人士今次沽出貝沙灣單位，6年來連使費料實蝕約1700萬元或約四成。

不過值得一提的是，同座同面積低數層單位，今年7月才由前房屋及規劃地政局常任秘書長梁展文等以2550萬元售出，實呎18,532元，即安踏或相關人士今次沽出物業，成交價較梁展文售出之單位輕微高約150萬元或6%。據了解，今次易手之單位，目前以月租約5.9萬元租出，租約期至2028年，現租金回報約2.6厘。

單偉彪2065萬沽碧華花園4房戶

另資料顯示，九龍塘喇沙利道碧華花園2座高層A室，實用面積1609方呎，4房1套間隔，最新以2065萬元售出，實呎12,834元，資料顯示，物業原由本地老牌建築商惠記（0610）創辦人單樂華等於1981年以約151萬元購入，後成為遺產貨，由其子、惠記集團現任副主席兼行政總裁、路勁基建（1098）執行董事單偉彪沽出，以44年前購入價計，現帳面升值1914萬元或12.6倍。

深水灣道39號一洋房3.19億易手

此外，資料又顯示，深水灣道39號一幢洋房，實用面積3889方呎，本月初3.19億元易手，實呎82,026元，料為屋苑近10年來首宗二手成交。原業主2004年8880萬元一手購入，帳面獲利逾2.3億元或2.6倍。

另外，中半山寶雲山莊中低層D單位，實用面積879方呎，3房1套間隔，以3188萬元售出，實呎36,268元。寶雲山莊由莫慶堯家族發展，而今次沽出之單位，2013年轉讓至家族成員之一的莫華昇等，即著名歌唱家莫華倫堂弟。