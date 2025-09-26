天御開齋 全層特色戶3.54億沽實呎7.5萬

據成交紀錄冊顯示，上述買家成交期150日，若45日完成交易，可獲3.5%現金回贈，另發展商代繳50%印花稅。可留意的是，今次售出之單位，每月管理費逾4.82萬元，即每方呎逾10元。

the MVP連沽兩伙 吸金7918萬

同區般咸道、英皇（0163）旗下樓花期約1年的the MVP，昨連沽兩伙吸金約7918萬元，其中22樓A室，實用面積1289方呎3房1套戶，連車位成交價4373.24萬元、實呎3.39萬元，呎價創項目標準戶新高；另19樓A室，面積及間隔一樣，成交價3544.75萬元、實呎2.75萬元。項目本月推出至今累售58伙，佔單位總數117伙約五成，套現逾15億元。

此外，新地（0016）北角海璇1B期，最新售出5座7樓A室，實用面積1602方呎，屬4房間隔，連車位成交價6824.52萬元、實呎4.26萬元。

九龍方面，華潤置地（海外）和保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，招標售出第8座35樓A室，實用面積1523方呎3房間隔，連車位成交價5966.18萬元，實呎3.91萬元。中海外（0688）牽頭的啟德跑道區維港‧灣畔，售出1A座21樓A室，實用面積819方呎3房戶，成交價2920萬元、實呎3.56萬元。

一手貨尾首9月減14%至1.97萬伙

另據中原地產住宅部最新統計，截至本月24日，全港一手貨尾總數（已公布銷售安排、但未賣出的現樓及樓花），降至約19,690伙，較8月減少0.93%、屬連續第三個月低於2萬伙。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，相較今年初高峰22,816伙，現時貨尾量減少近14%，預計到今年底，一手貨尾將回落至約1.8萬伙。

陳認為，部分於樓市高峰期推出的樓花，近期轉為現樓並下調售價兩至三成，加快去庫存並刺激交投，而今年迄今一手成交量已破1.5萬宗，全年有望達2萬宗，除較去年錄逾1.58萬宗高27%，更有機會創2013年一手住宅新例實施後按年新高。