新地逾一年來完成北都兩項目補價

與恒地洪水橋項目每呎補價1681元

上述項目為洪水橋/厦村新發展區內首宗完成原址換地申請。另外，新地在北都亦有獨資項目完成補地價，屬粉嶺北第10區地皮，去年4月底決定接納換地建議，並採傳統形式補價，地皮面積9.89萬方呎，可建商住樓面30.81萬方呎，補地價金額為5.1668億元，即折合每呎補價約1677元。不過，據換地協議，新地須在興建住宅及商場外，亦需興建公共運輸交匯處，以及在旁邊地塊興建8.74萬方呎的大型公眾休憩空間，有關建築費用約2.678億元。換言之，整個項目換地協議總成本逾7.8億元，即換地總成本每呎2500元。

值得留意的是，上述原址換地項目亦涉及第三方土地，約涉7642方呎，待政府收回項目範圍內第三方土地後，新地將按機制與政府商討第二階段補地價金額。新地指出，整個項目佔地約10.65萬方呎，商住樓面面積約33.6萬方呎，連同公共運輸交匯處在內，總樓面約38.98萬方呎，將興建約600個住宅單位。