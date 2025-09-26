報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2025年9月26日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
港10招構建全球債券貨幣中心 證監金管局公布路線圖 研建債券貨幣交易平台
人行深化互聯互通機制 互換通限額上調至450億
全球金融中心排名 港續居第三
新世界抵押維港文化匯 獲德銀牽頭最多59億融資
恒指跌33點 京東力拓AI推升股價3%
國泰洽飛機大訂單 應付長遠需求 CEO：已承諾千億投資 惟不止步於此
林天福稱「機場城市」 助吸轉機客 增競爭力
港出口美終止3連跌 按年彈17%
周大福創建︰發紅股屬持續安排 助擴股本基礎
彭博：匯控推動恒生 售不良地產貸
賽力斯獲中證監備案 擬發最多3.3億股H股
比亞迪歐銷量增兩倍 連續兩月超越Tesla
美次季GDP終值升3.8% 近兩年最勁
彭博：英特爾尋求蘋果投資
張兆聰：理想汽車落後 走勢好轉
天星港元定存一年享2.7厘
中銀澳元1個月年利率3.5厘
植耀輝：攜程受惠超長假 可買入
方保僑：中九龍繞道油麻地段的重要
技術取勝：信德短期或上試1元
盧駿匡：恒指穿頭破腳 屬見頂格局
劉思明：機械人概念現炒作 可留意
周顯：Pokemon卡炒賣價值
譚新強：「中國夢」必須比「美國夢」更偉大
湯文亮：政府對樓市不變應萬變 無再出招才是最佳做法
星洲一手供應充裕 樓市料平穩增長
嘉里鴻基倉每呎補價1729元 低鄰地八成 涉資近8億 兩年半前潤發倉每呎補價8692元
新地逾一年來完成北都兩項目補價
天御開齋 全層特色戶3.54億沽實呎7.5萬
安踏相關人士2700萬蝕沽貝沙灣3房
銀湖‧天峰4房2188萬沽 做價4個月升13%
劉思明：機械人概念現炒作 可留意
【明報專訊】港股昨日回復至本周的低迷表現，特別是具防守性高息股持續遭到沽售。但與此同時，資金對AI主題的熱情不減，機械人概念再度浮現值得注視。
相關字詞﹕
劉思明 數據尋寶
上 / 下一篇新聞
港10招構建全球債券貨幣中心 證監金管局公布路線圖 研建債券貨幣交易平台
人行深化互聯互通機制 互換通限額上調至450億
全球金融中心排名 港續居第三
新世界抵押維港文化匯 獲德銀牽頭最多59億融資
恒指跌33點 京東力拓AI推升股價3%
國泰洽飛機大訂單 應付長遠需求 CEO：已承諾千億投資 惟不止步於此
林天福稱「機場城市」 助吸轉機客 增競爭力
港出口美終止3連跌 按年彈17%
周大福創建︰發紅股屬持續安排 助擴股本基礎
彭博：匯控推動恒生 售不良地產貸
賽力斯獲中證監備案 擬發最多3.3億股H股
比亞迪歐銷量增兩倍 連續兩月超越Tesla
美次季GDP終值升3.8% 近兩年最勁
彭博：英特爾尋求蘋果投資
張兆聰：理想汽車落後 走勢好轉
天星港元定存一年享2.7厘
中銀澳元1個月年利率3.5厘
植耀輝：攜程受惠超長假 可買入
方保僑：中九龍繞道油麻地段的重要
技術取勝：信德短期或上試1元
盧駿匡：恒指穿頭破腳 屬見頂格局
劉思明：機械人概念現炒作 可留意
周顯：Pokemon卡炒賣價值
譚新強：「中國夢」必須比「美國夢」更偉大
湯文亮：政府對樓市不變應萬變 無再出招才是最佳做法
星洲一手供應充裕 樓市料平穩增長
嘉里鴻基倉每呎補價1729元 低鄰地八成 涉資近8億 兩年半前潤發倉每呎補價8692元
新地逾一年來完成北都兩項目補價
天御開齋 全層特色戶3.54億沽實呎7.5萬
安踏相關人士2700萬蝕沽貝沙灣3房
銀湖‧天峰4房2188萬沽 做價4個月升13%
港10招構建全球債券貨幣中心 證監金管局公布路線圖 研建債券貨幣交易平台
人行深化互聯互通機制 互換通限額上調至450億
全球金融中心排名 港續居第三
新世界抵押維港文化匯 獲德銀牽頭最多59億融資
恒指跌33點 京東力拓AI推升股價3%
國泰洽飛機大訂單 應付長遠需求 CEO：已承諾千億投資 惟不止步於此
林天福稱「機場城市」 助吸轉機客 增競爭力
港出口美終止3連跌 按年彈17%
周大福創建︰發紅股屬持續安排 助擴股本基礎
彭博：匯控推動恒生 售不良地產貸
賽力斯獲中證監備案 擬發最多3.3億股H股
比亞迪歐銷量增兩倍 連續兩月超越Tesla
美次季GDP終值升3.8% 近兩年最勁
彭博：英特爾尋求蘋果投資
張兆聰：理想汽車落後 走勢好轉
天星港元定存一年享2.7厘
中銀澳元1個月年利率3.5厘
植耀輝：攜程受惠超長假 可買入
方保僑：中九龍繞道油麻地段的重要
技術取勝：信德短期或上試1元
盧駿匡：恒指穿頭破腳 屬見頂格局
周顯：Pokemon卡炒賣價值
譚新強：「中國夢」必須比「美國夢」更偉大
湯文亮：政府對樓市不變應萬變 無再出招才是最佳做法
星洲一手供應充裕 樓市料平穩增長
嘉里鴻基倉每呎補價1729元 低鄰地八成 涉資近8億 兩年半前潤發倉每呎補價8692元
新地逾一年來完成北都兩項目補價
天御開齋 全層特色戶3.54億沽實呎7.5萬
安踏相關人士2700萬蝕沽貝沙灣3房
銀湖‧天峰4房2188萬沽 做價4個月升13%
prev
next