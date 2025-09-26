賽力斯獲中證監備案 擬發最多3.3億股H股

另一華為合作電動車股奇瑞汽車（9973）昨日首掛，早段曾高見34.98元，較招股價30.75元高13.8%；其後升幅收窄，收市報31.92元，升3.8%，成功申購的投資者一手不計手續費帳面賺117元。

奇瑞首日升4% 山金國際申上市

此外，家用電動汽車充電樁公司摯達科技昨日通過聆訊，申萬宏源香港為獨家保薦人。今年首季公司收入2.17億元，按年升39.4%；虧損按年收窄至1705萬元。

金價近期創新高及紫金黃金國際（2259）下周掛牌之際，再有金礦股遞表申來港上市。山東黃金（1787）持股28.89%的山金國際（深：000975）本周三遞表，中信証券、中金（3908）及瑞銀為聯席保薦人。山金國際主營金、銀、鉛、鋅等其他有色金屬勘探、開採及選冶，以及金屬貿易業務，擁有並經營6家礦業企業，上半年收入按年升42.2%至92.41億元（人民幣，下同），利潤升47.7%至17.73億元。

傳動驅動智能零部件製造商雙林股份（深：300100）同日遞交上市申請，聯席保薦人為中信証券及廣發證券。公司上半年收入按年升20.1%至25.25億元，利潤2.87億元，升15.5%；另有農業機械人公司極飛科技昨日遞表，華泰國際為獨家保薦人。

明報記者 邱潤青