彭博：匯控推動恒生 售不良地產貸

本港銀行通常依靠與私人貸款機構和機構投資者的關係，個別出售貸款資產。消息指出，匯控通過由駐倫敦的高層參與，確保不良貸款加快處置，同時匯控希望有整體處置策略，而非零散嘗試出售資產，恒生已聯繫顧問公司協助安排出售事宜。

消息稱擬售英皇大鴻輝抵押貸

消息指出，恒生現時計劃出售兩組包括英皇國際（0163）和大鴻輝相關的地產抵押貸款組合，同時計劃出售一組由內地房地產相關的貸款資產，所有交易均處於初期階段，可能發生變化。交易有否執行仍是一個未知數，部分知情人士稱，恒生和顧問公司已聯繫數間私人信貸公司，但雙方均未有就貸款收購作出下一步明確指示。

匯控回覆彭博指出，所有銀行都在不斷優化其信貸組合、管理風險，並在謹慎考慮對客戶影響後作出決策。恒生在其管理框架下，自行作出決策。恒生則不予置評，表示該行據國際法規和會計準則管理貸款組合信貸風險，包括及時適當地進行貸款分類和撥備，以及貸款回收和處置。