周大福創建︰發紅股屬持續安排 助擴股本基礎

股價昨一度升5.5%

被問到市場對公司發紅股反應時，鄭志明及執董兼聯席行政總裁何智恒笑容滿面地指「投資者未反映，但股價反映咗」。而一旁的執董兼首席營運及財務總監林戰亦笑指「今日成交額有成一億」。周創建績後昨日股價走高，日內曾高見8.25元或升5.5%，全日收升3.71%，報8.11元，成交額1.02億元，成交量1257萬股。

談及集團表明重點關注具有增長潛力的板塊，尤其是金融服務及物流板塊。鄭志明表示，手持資金近300億元，但不會抱住「必須要投」，而是尋找值得投資的項目，投資亦無地域限制，但希望今年內收購物流數據中心會有收穫。

淨負債率將維持40%至45%

周創建在3月收購金融服務公司uSmart的43.93%股權，另8月收購外部資產管理公司晉羚集團的65%權益。管理層指出，即使未來續有收購，淨負債率仍會維持在40%至45%水平，截至今年6月底的淨負債比率則為37%，按年增兩個百分點。

鄭志明強調，金融服務是「對人的生意」，故收購重視足夠及合適的人手。金融股務範疇多，包括私人財富、信託、移民投資等等。至於有否計劃將周大福人壽分拆，鄭志明表示業務仍在起步階段，未有計劃。鄭志明昨亦封口避談新世界的問題。