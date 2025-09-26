明報新聞網
經濟

港出口美終止3連跌 按年彈17%

【明報專訊】統計處公布，8月本港整體出口和進口貨值分別上升14.5%和11.5%，其中繼7月份出口錄得按年升14.3%後，8月份出口貨值為4366億元，升幅按月多0.2個百分點，勝於市場預期，向美出口更是連跌3個月後按年勁彈逾17%，然而，政府發言人表示，美國的貿易政策將會繼續影響國際貿易流向的短期前景。

8月整體出口升14.5%

進口方面，繼7月錄得16.5%的按年升幅後，8月份商品進口貨值為4620億元，但升幅按月跌5個百分點，遜於市場預期；8月份錄得有形貿易逆差收窄至254億元，相等於商品進口貨值的5.5%。綜合首八個月，整體出口和進口貨值按年齊上升13%，貿易逆差2433億元，相等於商品進口貨值的6.8%。

進口升11.5%

按國家地區公布，8月份輸往亞洲的整體出口貨值按年上升12.6%，其中馬來西亞升73.6%、越南升54.3%、台灣升33.7%，而輸往中國內地則升8.2%。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，其中荷蘭升65.7%、英國升55.8%，之前連跌3個月的美國亦回升17.3%。

政府發言人稱，亞洲尤其是內地經濟持續增長，以及香港與不同市場日益緊密的經貿聯繫，應繼續為香港的商品貿易表現提供支持。然而，美國的貿易政策將會繼續影響國際貿易流向的短期前景，政府會密切監察情况，並保持警覺。

對於上月香港對美出口按年增長逾17%，浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，增長原因可能包括美國於8月延遲徵收關稅，以及出口貨品類別的差異。他指出香港出口至美國的主要產品是「電動機械、儀器和用具及零件」，而美國本土生產對此類產品仍有需求，與內地出口至美國以消費品為主不同，因此內地8月對美出口貨值下跌，與香港出口上升並不太有衝突。同時，基數效應亦影響了按年增幅。

麥萃才又表示，由於香港出口統計按貨值計算，9月的對美出口數據未必會回落，同時9月仍處於中美90日關稅暫緩期內，有助支撐出口表現。

相關字詞﹕內地經濟 出口 內地 美國

