國泰洽飛機大訂單 應付長遠需求 CEO：已承諾千億投資 惟不止步於此

明報記者 黃志偉

國泰去年承諾未來7年投資逾1000億元，主要購置新飛機。今年8月，國泰已透過行使購買權訂購14架波音777-9型客機，令該款客機的訂購總數增至35架。截至6月底，集團擁有234架飛機（見表），其中平均機齡最大的波音777-300型有逾23年。林紹波指出，雖然香港機場目前航班時段較充裕，但仍非常寶貴（precious），故公司傾向用較大型飛機，以確保維持經濟規模。

着重增加航線班次

貨運方面，林表示目前國泰約一半貨量由客機腹艙承運，另一半依靠專用貨機，計劃至2028年前引入空中巴士A350F貨機。他承認，航空貨運具周期性，常受外圍因素影響，但國泰具備調整能力。例如在中美貿易摩擦下，雖然部分出口受阻，但關稅政策變動令貨主傾向加快出貨，反而為航空貨運帶來需求。同時，公司亦能迅速增加東南亞及印度貨源，經香港轉運至美國，以抵消部分影響。

至於客運，他稱國泰短途航線網絡較成熟，現階段重點是增加航班班次，如北京、上海及廣州等航點；新增航點則主要由旗下香港快運拓展。長途方面，國泰已覆蓋歐美澳多個主要城市，包括倫敦、紐約及悉尼，公司計劃加密航班，並將於明年初重啟香港往返西雅圖的航線，成為國泰第九個北美航點。

「樺加沙」影響 撤逾500航班

另外，國泰顧客及商務總裁劉凱詩提到，公司啟動「一帶一路」相關航線時，主要支持國家政策，但隨後中國與相關地區的需求上升。例如，國泰去年開辦的香港至沙特阿拉伯利雅得航線，將於下月起由每周四班增至每日一班。她又表示，今年國泰運力已按年增長三成，與主要競爭對手相若。對於公司難以單程直飛的遠程市場，例如南美洲航線，國泰會尋求合作伙伴，並透過合適的樞紐機場作銜接，例如美國達拉斯，以擴展覆蓋面。

談及颱風「樺加沙」襲港期間的應對安排，林紹波指公司取消逾500班航班，並將超過50架飛機轉移至內地及東南亞停泊，以減低飛機受損的風險。