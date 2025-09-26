恒指跌33點 京東力拓AI推升股價3%

機械人股受捧 極智嘉升8%

京東首席執行官許冉表示，未來3年將持續投入推動形成萬億規模的AI生態圈。京東在北京舉行主題為「Enjoy AI」的全球科技探索者大會，許冉稱，京東與多所高校成立聯合實驗室，在AI及供應鏈應用等領域展開前沿探索，公司也將開放京東場景與供應鏈數據，服務具身智能企業模型訓練及應用測試。此外公司也將在技術領域持續加碼，並已升級京東探索研究院，由創始人、主席劉強東親自擔任院長，並在全球招募AI科學家。

京東同時宣布大模型品牌Joy AI升級。許冉在上述會議現場演示使用最新發布的智能助手「他她它」，以語音喚醒「萬能博士」為參會者點咖啡外賣，「萬能博士」短暫思考幾秒後，便推薦使用京東外賣，並推薦三款咖啡。另中國信息通信研究院表示，經測算，2024年中國AI產業規模逾9000億元人民幣，按年增24%；截至2025年9月，內地AI企業數量超過5000間，形成覆蓋基礎底座、模型框架、行業應用的完整產業體系，佔全球數量15%。

寧德時代AH股同創新高

大舉進軍AI消息刺激下，京東昨勁升最多7%，高見142.6元，見3個月高，收市仍升逾3%。同時AI概念全面上揚，其中百度（9888）收升4%，小米（1810）發布新旗艦手機17前偷步勁升4%、收市仍升逾4%（見表）。不過率先表態加碼AI投資的阿里巴巴（9988）周三（24日）急漲後昨先升後回，收跌逾1%。此外機械人板塊受捧，以極智嘉（2590）收升逾8%一馬當先，優必選（9880）、越疆（2432）亦升3%。寧德時代（3750）A、H股同創新高，H股收市升逾半成，報532元。

另位於印尼全球第二大銅礦Grasberg發生致命意外停產，國際銅價大升逼近紀錄高位帶動，礦產、資產股普遍上漲，紫金礦業（2899）在34億元大成交配合下勁升逾半成，領一眾礦業、資源股齊向好，洛鉬（3993）、中國有色（1258）同漲逾一成。