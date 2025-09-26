明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

新世界抵押維港文化匯 獲德銀牽頭最多59億融資

【明報專訊】新世界發展（0017）公布，於今年9月25日集團若干成員作為借款人及或義務人，與德意志銀行等訂立了一份融資協議。根據融資協議，集團的若干成員將獲提供一項最高達59億元的定期貸款融資，其中初始承諾部分最高達39.5億元，以供集團作為日常融資活動之用。此前，新世界發展據報一直正與德銀磋商一筆最低規模為40億元，規模最高可能擴大至156億元的銀團貸款。

無披露抵押物業貸款價值比率

該融資「會或將會」以第一順位抵押方式抵押名為尖沙嘴的「Victoria Dockside（維港文化匯）」的物業，包括五大主要組成部分，即「K11 ARTUS（寓館）」、「K11 ATELIER（K11辦公大樓）」、「K11 MUSEA（K11人文購物藝術館）」、香港瑰麗酒店及若干停車場，以及與Victoria Dockside相關之資產為擔保。同時，集團仍保留以Victoria Dockside作為擔保以獲取其他額外融資以支援集團持續業務需求的能力。集團在公告內並無披露今次抵押物業的貸款價值比率等資料。

此前外電報道，新世界發展5月份發出的邀請中，為這筆3年期貸款給予的利率較香港銀行同業拆借利率（Hibor）高出105個基點（100基點等於1厘），以及75個基點的預付費用，意味着年化總定價（annualized all-in pricing）為Hibor加上130個基點。當時已有指新世界將以價值約660.5億元的尖沙嘴的「Victoria Dockside（維港文化匯）」提供擔保。

惟在7月份，新世界發展未能在公司自行設定的截止日期，完成該筆貸款。同時有指新世界發展的一些現有融資者對進一步增加投資興趣不大，故德銀正在尋求吸引新的貸款機構加入。

在磋商期間，新世界發展曾公布，與銀行達成882億元再融資協議。另又曾傳出新世界發展獲控股股東鄭氏家族與黑石提私有化，或鄭氏家族注資100億元等消息，惟均未獲證實。

相關字詞﹕黑石 瑰麗酒店 K11 MUSEA K11 ATELIER Victoria Dockside 銀團貸款 德銀 再融資 鄭氏家族 新世界發展

上 / 下一篇新聞

港10招構建全球債券貨幣中心 證監金管局公布路線圖 研建債券貨幣交易平台
港10招構建全球債券貨幣中心 證監金管局公布路線圖 研建債券貨幣交易平台
人行深化互聯互通機制 互換通限額上調至450億
人行深化互聯互通機制 互換通限額上調至450億
全球金融中心排名 港續居第三
全球金融中心排名 港續居第三
恒指跌33點 京東力拓AI推升股價3%
恒指跌33點 京東力拓AI推升股價3%
國泰洽飛機大訂單 應付長遠需求 CEO：已承諾千億投資 惟不止步於此
國泰洽飛機大訂單 應付長遠需求 CEO：已承諾千億投資 惟不止步於此
林天福稱「機場城市」 助吸轉機客 增競爭力
林天福稱「機場城市」 助吸轉機客 增競爭力
港出口美終止3連跌 按年彈17%
港出口美終止3連跌 按年彈17%
周大福創建︰發紅股屬持續安排 助擴股本基礎
周大福創建︰發紅股屬持續安排 助擴股本基礎
彭博：匯控推動恒生 售不良地產貸
彭博：匯控推動恒生 售不良地產貸
賽力斯獲中證監備案 擬發最多3.3億股H股
賽力斯獲中證監備案 擬發最多3.3億股H股
比亞迪歐銷量增兩倍 連續兩月超越Tesla
比亞迪歐銷量增兩倍 連續兩月超越Tesla
美次季GDP終值升3.8% 近兩年最勁
美次季GDP終值升3.8% 近兩年最勁
彭博：英特爾尋求蘋果投資
彭博：英特爾尋求蘋果投資
張兆聰：理想汽車落後 走勢好轉
張兆聰：理想汽車落後 走勢好轉
天星港元定存一年享2.7厘
天星港元定存一年享2.7厘
中銀澳元1個月年利率3.5厘
中銀澳元1個月年利率3.5厘
植耀輝：攜程受惠超長假 可買入
植耀輝：攜程受惠超長假 可買入
方保僑：中九龍繞道油麻地段的重要
方保僑：中九龍繞道油麻地段的重要
技術取勝：信德短期或上試1元
技術取勝：信德短期或上試1元
盧駿匡：恒指穿頭破腳 屬見頂格局
盧駿匡：恒指穿頭破腳 屬見頂格局
劉思明：機械人概念現炒作 可留意
劉思明：機械人概念現炒作 可留意
周顯：Pokemon卡炒賣價值
周顯：Pokemon卡炒賣價值
譚新強：「中國夢」必須比「美國夢」更偉大
譚新強：「中國夢」必須比「美國夢」更偉大
湯文亮：政府對樓市不變應萬變 無再出招才是最佳做法
湯文亮：政府對樓市不變應萬變 無再出招才是最佳做法
星洲一手供應充裕 樓市料平穩增長
星洲一手供應充裕 樓市料平穩增長
嘉里鴻基倉每呎補價1729元 低鄰地八成 涉資近8億 兩年半前潤發倉每呎補價8692元
嘉里鴻基倉每呎補價1729元 低鄰地八成 涉資近8億 兩年半前潤發倉每呎補價8692元
新地逾一年來完成北都兩項目補價
新地逾一年來完成北都兩項目補價
天御開齋 全層特色戶3.54億沽實呎7.5萬
天御開齋 全層特色戶3.54億沽實呎7.5萬
安踏相關人士2700萬蝕沽貝沙灣3房
安踏相關人士2700萬蝕沽貝沙灣3房
銀湖‧天峰4房2188萬沽 做價4個月升13%
銀湖‧天峰4房2188萬沽 做價4個月升13%