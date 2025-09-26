新世界抵押維港文化匯 獲德銀牽頭最多59億融資

無披露抵押物業貸款價值比率

該融資「會或將會」以第一順位抵押方式抵押名為尖沙嘴的「Victoria Dockside（維港文化匯）」的物業，包括五大主要組成部分，即「K11 ARTUS（寓館）」、「K11 ATELIER（K11辦公大樓）」、「K11 MUSEA（K11人文購物藝術館）」、香港瑰麗酒店及若干停車場，以及與Victoria Dockside相關之資產為擔保。同時，集團仍保留以Victoria Dockside作為擔保以獲取其他額外融資以支援集團持續業務需求的能力。集團在公告內並無披露今次抵押物業的貸款價值比率等資料。

此前外電報道，新世界發展5月份發出的邀請中，為這筆3年期貸款給予的利率較香港銀行同業拆借利率（Hibor）高出105個基點（100基點等於1厘），以及75個基點的預付費用，意味着年化總定價（annualized all-in pricing）為Hibor加上130個基點。當時已有指新世界將以價值約660.5億元的尖沙嘴的「Victoria Dockside（維港文化匯）」提供擔保。

惟在7月份，新世界發展未能在公司自行設定的截止日期，完成該筆貸款。同時有指新世界發展的一些現有融資者對進一步增加投資興趣不大，故德銀正在尋求吸引新的貸款機構加入。

在磋商期間，新世界發展曾公布，與銀行達成882億元再融資協議。另又曾傳出新世界發展獲控股股東鄭氏家族與黑石提私有化，或鄭氏家族注資100億元等消息，惟均未獲證實。