經濟

全球金融中心排名 港續居第三

【明報專訊】英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發布第38期《全球金融中心指數》報告，香港的整體評分上升4分至764分，連續三期位列全球第三，亞太區第一，與位列第一的紐約和第二的倫敦的分數差距，分別收窄至2分和1分。

金融科技躍升全球第一

在報告中，香港在金融科技的排名由全球第四躍升至第一；在「營商環境」、「基礎設施」及「聲譽及綜合」方面的排名亦進一步上升至全球第一。此外，在多個金融行業領域從業員評價中，香港亦名列前茅，其中在「銀行業」、「投資管理」、「保險業」及「融資」均繼續保持全球三甲內。

政府發言人表示，報告充分肯定香港作為國際金融中心的領先地位、實力與競爭力，當中香港在金融科技方面獲評為全球第一，顯示特區政府和業界多年來共同努力，以科技賦能更便捷高效和普惠包容的金融服務，獲得了國際認同。 

金發局主席洪丕正表示，對排名表示歡迎，展望未來，構建穩健的基礎設施，以及能夠支持行業發展和具有前瞻性的監管框架，對於持續提升香港的競爭力至關重要；金發局行政總監區景麟說，近期得悉銀行、保險和資產管理領域均呈現招聘增加的正面趨勢，反映業界信心增強，而香港韌力十足的基建、充滿活力的人才庫以及創新動力，將鞏固香港作為國際金融中心於亞洲及全球的領導地位及長期成功。

相關字詞﹕全球金融中心指數 金融服務 資產管理 金融科技 香港

