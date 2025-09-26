明報新聞網
經濟

人行深化互聯互通機制 互換通限額上調至450億

【明報專訊】人民銀行昨日在固定收益及貨幣論壇亦公布，將重點推動多項加強互聯互通措施落實。人行副行長鄒瀾表示，當局將擴充互換通報價商、優化管理機制，並將淨限額由200億元（人民幣，下同）增至450億元，以便投資者管理利率風險。人行屬下外匯交易中心傍晚公布，淨限額將自10月13日起提升，當局並將建立報價商動態調整機制，未來繼續在人行指導下，與兩地基礎設施、境內外市場參與者緊密合作，優化互換通機制安排。

境外投資者持境內債3.9萬億

鄒瀾同時表示，當局將支持各類境外機構投資者，在中國債券市場開展債券回購業務，提高人民幣債券的使用效率。另外將與相關部門推動在香港市場提供更多離岸人民幣國債等高信用等級人民幣資產，豐富香港市場人民幣產品體系，並繼續與各方面密切溝通協作，加快推動人民幣國債期貨在港上市。

近年兩地監管機構持續推出措施提升金融市場聯通，鄒瀾指截至今年8月底，已有約1170家境外機構投資者進入中國債券市場，持有境內債券約3.9萬億元，較債券通開通前增長近4倍。全球前100大資產管理機構中，已經有80多家進入中國債券市場，他指香港已成為全球機構投資者進入內地債市的重要節點。

渣打：港離岸人民幣迎快速發展期

此外，渣打香港、大中華及北亞區金融市場主管曾繼志出席論壇時預期，未來3到5年香港離岸人民幣市場將迎來快速增長和發展。他指現時投資者資產投資趨向多元化，加上愈來愈多地區使用本地貨幣結算，是推動市場發展的關鍵因素，香港作為最大離岸人民幣中心、擁有最大人民幣互換額度，擁有獨特的優勢，建構更具韌力和活力的離岸人民幣生態系統。

今年8月25日，金管局改進離岸人民幣債券回購業務安排，可在人民幣以外選擇以港元、美元和歐元結算，曾繼志表示，單在8月離岸人民幣回購以外幣結算的規模已達30億元。他指本港過去數年持續建構獨持的離岸人民幣業務基建，平台的使用率正在不斷提高，現時離岸人民幣有非常強勁的市場勢頭，加上有政府的明確支持，將繼續支持香港作為全球最大離岸人民幣市場。

相關字詞﹕鄒瀾 曾繼志 離岸人民幣中心 互換通 人民幣債券 離岸人民幣 互聯互通 渣打 人民銀行 金管局

