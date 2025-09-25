明報新聞網
經濟

香港地產

社署6年間2.4億購入5物業

【明報專訊】財政司長法團本月初以9600萬元購入大角嘴傲寓商舖部分，面積逾8000方呎、呎價約1.2萬元。社會福利署回覆本報時指出，社署在產業署的協助下，通過不同途徑物色合適的處所進行洽購。財政司長自2019/20年度《財政預算案》公布以200億元購置私人處所，並於2022年6月獲批撥款後，截至上月底，社署於基本工程儲備基金下就「購置處所以提供福利服務」項目的實際開支約為2.4億元，涉及5個物業。

社署指出，已在2025/26年度預留2.5億元進行相關的工作，目標是在市場許可的情况下，盡量購置最多數目的處所，以提供更多的福利設施。購置處所的進度取決於市場上有否合適物業的供應，包括出售的處所是否有合適的消防及無障礙通道設施、面積及位置是否符合運作需要、附近的土地用途是否與福利用途協調、放售價格是否在產業署參考市場價值釐定的可接受價格範圍內等多項不同外在因素。該署更指出，由於過早披露已購置處所的詳情或可能會影響政府當局正在洽購其他物業的工作，故不宜在現階段提供有關詳情。

市建局收購九龍城舖 鄭朝順等蝕25%

另邊廂，市建局續收購九龍城舊樓，本月初以2016萬元收購打鼓嶺道20號衙前圍大樓地下6號地舖，商舖由資深投資者鄭朝順等人持有，於2011年2月以2680萬元購入，持貨約14年，帳面蝕約664萬元或25%。

鐵路大廈高層全層逾1.37億易手

資料又顯示，尖沙嘴鐵路大廈高層全層，面積約10,880方呎，連同一個車位，上月底以逾1.37億元易手，呎價約1.26萬元。原業主2009年8月以8100萬元購入寫字樓及兩個車位，是次只出售寫字樓及其中一個車位，帳面已獲利5608.8萬元或約69%。上述鐵路大廈的買家聯同他人，上月底以1912萬元購入尖沙嘴名鑄4個車位，平均成交價約478萬元；原業主為南京旅遊（香港）董事長陳培杰，2023年3月以1.88億元向新世界（0017）購入名鑄一批車位，以當時平均每個車位售價約320萬元計，車位兩年升值約49%。

相關字詞﹕鐵路大廈 九龍城 市建局 傲寓 社署

