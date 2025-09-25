明報新聞網
御海園洋房1.8億沽 實呎2.9萬

【明報專訊】超強颱風樺加沙吹襲香港，凍結新盤交投，惟個別買家仍於過去周二（23日）、8號風球懸掛前趕及入市，而且不乏大額成交。其中富商周年茂旗下華業控股發展、早於2004年已落成的港島摩星嶺道豪宅御海園，據成交紀錄冊顯示，新近以1.8億元售出屋苑A號洋房，物業屬4房4套連書房設計，實用面積6180方呎、另連375方呎平台、3604方呎花園和336方呎天台，並設有私家泳池、實呎29,126元，買家需於今年12月22日或之前完成交易。

甄子丹12年前1.35億購同屋苑洋房

御海園由4幢洋房及1幢中密度分層大廈組成，總共提供36伙。值得一提的是，知名武打影星、有「宇宙最強」之稱的甄子丹，早於2013年斥資約1.35億元，購入御海園其中一幢實用面積約4200方呎的洋房，實呎約3.2萬元，作為與家人的安樂窩，當時被傳媒形容為「最強堡壘」。

#LYOS招標複式戶 1129.4萬售出

此外，已屬現樓、協成行旗下筲箕灣傲華，亦於周二8號風球懸掛前，以941.4萬元售出17樓F室，屬實用面積456方呎兩房戶、實呎20,645元。長實（1113）元朗洪水橋現樓#LYOS，透過招標售出複式C座25號室，實用面積778方呎，3房間隔、連306方呎天台及225方呎花園，成交價1129.4萬元、實呎14,517元。成交紀錄冊顯示，買家成交期120日，及可獲贈30萬元家俬禮券。

華潤置地（海外）和保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，則上載新銷售安排，推出1座10樓B室、屬實用面積1870方呎4房雙套戶，本周六起招標，今年12月31日截標。

本月暫錄50宗新盤撻訂

另綜合市場資訊，9月至今主要新盤累錄約50宗撻訂個案，當中恒地（0012）旗下樓花期長約20個月的土瓜灣壹沐，據成交紀錄冊顯示，新錄首宗撻訂，位於1座6樓J室，屬實用面積320方呎兩房戶，原於9月14日以591.28萬元、實呎18,478元售出，但現時已顯示交易再沒有進展，估計買家已撻訂，料遭發展商殺訂5%，涉逾29萬元。

