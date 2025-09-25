明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

希爾頓中心1房412萬 4個月炒貴14%

【明報專訊】除了傳統豪宅市場交投活躍外，新界上車屋苑亦錄短炒獲利個案。市場消息指，位於沙田市中心的希爾頓中心，D座高層5室，實用面積274方呎，1房間隔，單位今年5月份由一投資者以360萬元承接，其後隨即翻新廚廁及設部分入牆家俬，至近期再以411.8萬元易手，實呎15,029元，屬市價水平。該投資者約4個月帳面獲利51.8萬元或逾14%。

嘉亨灣3房1300萬沽 一手業主賺逾倍

此外，超強颱風樺加沙襲港前夕，二手物業市場仍錄得買家入市個案，美聯分行助理區域經理鄭琨表示，西灣河指標屋苑嘉亨灣6座中高層A室，實用面積675方呎，3房1套間隔，獲外區換樓客以1300萬元承接、實呎19,259元；原業主早於2004年以約629萬元一手購入，帳面獲利約671萬元，物業21年間升值逾1倍。

另中原地產高級分區營業經理黃永財表示，南昌站匯璽3B座極低層D室，實用面積441方呎，周二在風球下以910萬元易手，實呎20,635元。原業主於2017年以1067萬元一手購入，單計帳面貶值約157萬元或近15％；惟發展商當時有為買家提供不同回贈，故未能計算實際蝕讓金額。

租客轉租為買 592萬入市南浪兩房

此外，部分租客近日睇樓後決定轉為買樓，美聯區域營業董事梁浩文表示，屯門南浪海灣第5座高層D室，實用面積522方呎，兩房間隔，以592萬元易手，實呎11,341元，買家為區內租客，因為有感供平過租，加上憧憬屯門延線鐵路發展而決定入市；原業主2013年以445萬元購入，持貨12年，帳面賺147萬元或33%。

另利嘉閣高級聯席董事邱家仁表示，西九四小龍之一的荔枝角泓景臺，位於8座高層B室，實用面積511方呎，兩房間隔、望內園景，以746萬元成交，實呎14,599元，買家為首置客；原業主2010年以395萬元購入，帳面獲利約351萬元或89%。

親海駅1房1.45萬租出

租務方面，中原高級資深分區營業經理廖忠堅表示，油塘新近入伙盤親海駅，位於1座中層G室，實用面積274方呎，1房間隔、望市景，最新以14,500元租出，實用呎租約53元。業主於2023年9月以422.2萬元一手購入，租金回報約4.1厘。

相關字詞﹕南浪海灣 租轉買 短炒獲利 希爾頓中心 嘉亨灣 匯璽 樺加沙

上 / 下一篇新聞