希爾頓中心1房412萬 4個月炒貴14%

嘉亨灣3房1300萬沽 一手業主賺逾倍

此外，超強颱風樺加沙襲港前夕，二手物業市場仍錄得買家入市個案，美聯分行助理區域經理鄭琨表示，西灣河指標屋苑嘉亨灣6座中高層A室，實用面積675方呎，3房1套間隔，獲外區換樓客以1300萬元承接、實呎19,259元；原業主早於2004年以約629萬元一手購入，帳面獲利約671萬元，物業21年間升值逾1倍。

另中原地產高級分區營業經理黃永財表示，南昌站匯璽3B座極低層D室，實用面積441方呎，周二在風球下以910萬元易手，實呎20,635元。原業主於2017年以1067萬元一手購入，單計帳面貶值約157萬元或近15％；惟發展商當時有為買家提供不同回贈，故未能計算實際蝕讓金額。

租客轉租為買 592萬入市南浪兩房

此外，部分租客近日睇樓後決定轉為買樓，美聯區域營業董事梁浩文表示，屯門南浪海灣第5座高層D室，實用面積522方呎，兩房間隔，以592萬元易手，實呎11,341元，買家為區內租客，因為有感供平過租，加上憧憬屯門延線鐵路發展而決定入市；原業主2013年以445萬元購入，持貨12年，帳面賺147萬元或33%。

另利嘉閣高級聯席董事邱家仁表示，西九四小龍之一的荔枝角泓景臺，位於8座高層B室，實用面積511方呎，兩房間隔、望內園景，以746萬元成交，實呎14,599元，買家為首置客；原業主2010年以395萬元購入，帳面獲利約351萬元或89%。

親海駅1房1.45萬租出

租務方面，中原高級資深分區營業經理廖忠堅表示，油塘新近入伙盤親海駅，位於1座中層G室，實用面積274方呎，1房間隔、望市景，最新以14,500元租出，實用呎租約53元。業主於2023年9月以422.2萬元一手購入，租金回報約4.1厘。