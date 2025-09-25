明報新聞網
美心掌舵人4個月沽兩豪宅 涉1.8億 本月6580萬沽中半山御花園 持貨30年帳賺兩倍

【明報專訊】美國聯儲局上周中減息前，市場錄得不少老牌豪宅成交，當中不乏本地名人家族。市場消息稱，美心集團主席伍偉國在美國減息前數天，就以6580萬元售出持有30年的中半山御花園一個3房單位，連同今年5月售出的同區嘉慧園單位，約4個月間共套現約1.85億元。

明報記者

市場消息稱，伍偉國最新售出單位為御花園1座高層A室，實用面積2072方呎，3房1套間隔，以6580萬元連兩個車位售出，實呎31,757元。資料顯示，單位由CASHIN PROFITS LIMITED於1995年以1950萬元購入，公司為海外註冊公司，董事為WU, WEI KUO MICHAEL，即美心集團主席伍偉國；持貨約30年，帳面獲利4630萬元或逾2.3倍。

事實上，伍偉國今年5月亦沽出同區嘉慧園低層G室予前特首董建華胞妹彭董小萍及相關人士，實用面積3349方呎，4房間隔，連車位以1.19億元易手，實呎35,533元，呎價較董建華2021年入市同一屋苑時實呎47,976元低29%。伍偉國於2002年以2128萬元購入，帳面獲利9772萬元或約4.6倍。伍偉國近年最矚目的豪宅買賣，為2022年「買殼」（即公司轉讓形式）購入的東半山渣甸山白建時道6號屋地，當時有指成交價約7.5億元，若以現狀總樓面約7986方呎計，呎價高達9.4萬元。

蓮香樓顏氏家族2788萬沽寶翠園

另外，西環寶翠園5座高層H室，實用面積1114方呎，3房1套間隔，本月初以2788萬元易手，實呎25,027元。資料顯示，原業主2007年透過CALLAHAN & COMPANY LIMITED名義以1200萬元入市，股東及董事包括顏瞻華、顏信華等，為中環老牌茶樓「蓮香樓」顏氏家族成員，持貨約18年，帳面大賺1588萬元或逾1.3倍。

飛達帽業顏肇翰6600萬購花園臺

不過，市場亦有名人入市，資料顯示，中半山花園臺2座中層B室，實用面積2580方呎，3房1套間隔，連車位於本月初以6600萬元易手，實呎25,581元。買家登記名字為顏肇翰，為飛達帽業（1100）主席顏禧強及副主席兼董事總經理顏寶鈴兒子、並為集團執行董事。原業主2009年以3560萬元購入，帳面獲利3040萬元或逾85%。

此外，東半山白建時道嘉雲臺3座高層A室，實用面積1439方呎，3房1套間隔，本月初以4080萬元連車位售出，實呎28,353元。登記買家為WONG CHO HANG STANLEY，為老字號國貨、北京同仁堂香港代理商泉昌有限公司第四代掌舵人黃楚恒。原業主2003年以850萬元買入，帳面獲利3230萬元或3.8倍。另資料顯示，黃楚恒曾於2007年以1730萬元購入屋苑同座較低層同面積A單位，後進行內部轉讓。

相關字詞﹕同仁堂 飛達帽業 蓮香樓 御花園 伍偉國 美心集團

