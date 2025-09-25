Tether擬非公開售股 估值5000億美元

超SpaceX 睇齊OpenAI

知情人士稱，這次交易將涉及新股權，而非現有投資者出售股份。消息指，5000億美元是最高估值目標，最終數字可能低得多，目前談判尚處於初期階段，融資細節可能有所調整。

Tether行政總裁Paolo Ardoino周三透露，其公司正評估一項來自一群知名投資者的融資計劃，目標是「最大化所有現有和新業務線的策略規模」，當中包括穩定幣、AI、商品交易、能源、通訊和媒體。彭博社指出，對於監管寬鬆的加密貨幣行業來說，5000億美元的潛在估值是重要的里程碑，儘管競爭對手湧現，加上美聯儲減息可能對其盈利造成衝擊。

Tether透過將支撐其穩定幣的儲備金，投入美國短期國債等流動性高的資產賺取利息。根據該公司7月公布的數據，其在第二季實現了49億美元（約382億港元）利潤。該公司最近聲稱，Tether利潤率高達99%。

Tether最接近的直接競爭對手，是已上市的穩定幣發行商Circle（美：CRCL），後者市值約300億美元。

Circle所發行的USDC穩定幣，市值約740億美元。相比下，Tether發行的穩定幣USDT市值達1720億美元，是目前規模最大的穩定幣。

由於與監管機構的衝突，Tether曾在美國市場消失。2021年，該公司支付了4100萬美元罰款，與當局就虛報儲備的指控達成和解。Tether正籌備重返美國市場，推出受美國監管的穩定幣。

