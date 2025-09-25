明報新聞網
鮑威爾：股票價格相當高 市場關注AI泡沫 納指即挫

【明報專訊】美聯儲主席鮑威爾自上周宣布減息後香港時間昨天凌晨首次公開發言，向市場發出多項警告，包括美聯儲決策所面臨的挑戰，預示市場的減息預期未能保證，並指出資產價格（通常包括股票）已相當高。

當被問及美聯儲衡量利率政策時，會否考慮市場價格，鮑威爾表示：「我們確實關注整體金融狀况，並檢討美聯儲的政策，是否正以我們期望的方式影響金融市場……例如很多指標顯示，股票價格的估值相當高。」

在上周政策會議前，市場已預計會減息，推動股市等資產價格急升。在減息後，美股主要指數續創新高。鮑威爾的發言，令市場關注到已累積頗大升幅的AI產業可能存在泡沫。主要科技股周二回落（見圖），美股三大指數下滑。不過昨早段Nvidia（英偉達）（美：NVDA）等科技股曾回升，三大指數高開後轉跌。

流動性降 強化年底結束QT觀點

鮑威爾強調，美聯儲的職責，並非直接控制資產價格，而是聚焦於穩定物價，實現就業最大化，強調金融系統不存在重大穩定性風險。

紐約聯儲銀行周二公布的數據顯示，實際聯邦基金利率周一上升1個基點（100基點相當於1厘）至4.09厘，雖仍處於美聯儲設定的4厘至4.25厘區間，但這罕見的升幅，引發與該基準利率相關的期貨拋售，可能預示金融環境將會趨緊。

過去兩年，實際聯邦基金利率一直徘徊在利率區間的低端附近。最新變動可能表明，銀行的超額準備金，包括外國機構持有的準備金，正以較預期快的速度減少，令流動性下降，強化美聯儲將在今年底或明年初，結束量化緊縮（QT）的觀點。

鮑威爾發言預示減息非確定

對於未來的利率走向，鮑威爾稱，美聯儲官員在決定優先抑制通脹，還是保護就業市場時面臨挑戰，預示減息並非確定。由於鮑威爾對進一步減息態度審慎，美匯指數昨漲至97.8，日圓兌每美元跌至148.75；每百日圓兌港元在5.2算。

鮑威爾稱，短期通脹風險偏向上行，就業風險偏向下行，這兩方面的風險，意味「沒有無風險的路徑」，其言論避免就美聯儲下次10月會議的決策作出暗示。市場分析認為，鮑威爾所描述的情况，與滯脹相符，即經濟增長放緩，而通脹高企。雖然當前形勢不及美國1970及80年代初嚴重，但對美聯儲決策仍構成挑戰。

米蘭鮑曼等籲通脹設區間目標

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，鮑威爾認為即使上周減息後，美聯儲利率水平「仍為適度限制性」，意味若美聯儲官員繼續認為，就業市場近期疲軟狀况蓋過了通脹上升的不利因素，今年仍有更多減息空間。經合組織（OECD）預期，隨着美國經濟放緩，到明年春季，美聯儲可能減息0.75厘（3次）。

自2021年以來，美國通脹率一直高於美聯儲的2%目標，預計關稅政策仍會推高通脹。由美國總統特朗普提名的美聯儲理事米蘭（Stephen Miran）及鮑曼（Michelle Bowman），以及後年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）本周在不同場合，建議將通脹目標由現行的2%，改為區間目標。

特朗普盟友米蘭稱，精確的通脹目標，可能會導致過度的微觀管理。不過在美聯儲8月完成的政策框架審查，排除了通脹目標的調整。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕減息預期 估值 美股 鮑威爾 國際金融

