鮑威爾：股票價格相當高 市場關注AI泡沫 納指即挫

當被問及美聯儲衡量利率政策時，會否考慮市場價格，鮑威爾表示：「我們確實關注整體金融狀况，並檢討美聯儲的政策，是否正以我們期望的方式影響金融市場……例如很多指標顯示，股票價格的估值相當高。」

在上周政策會議前，市場已預計會減息，推動股市等資產價格急升。在減息後，美股主要指數續創新高。鮑威爾的發言，令市場關注到已累積頗大升幅的AI產業可能存在泡沫。主要科技股周二回落（見圖），美股三大指數下滑。不過昨早段Nvidia（英偉達）（美：NVDA）等科技股曾回升，三大指數高開後轉跌。

流動性降 強化年底結束QT觀點

鮑威爾強調，美聯儲的職責，並非直接控制資產價格，而是聚焦於穩定物價，實現就業最大化，強調金融系統不存在重大穩定性風險。

紐約聯儲銀行周二公布的數據顯示，實際聯邦基金利率周一上升1個基點（100基點相當於1厘）至4.09厘，雖仍處於美聯儲設定的4厘至4.25厘區間，但這罕見的升幅，引發與該基準利率相關的期貨拋售，可能預示金融環境將會趨緊。

過去兩年，實際聯邦基金利率一直徘徊在利率區間的低端附近。最新變動可能表明，銀行的超額準備金，包括外國機構持有的準備金，正以較預期快的速度減少，令流動性下降，強化美聯儲將在今年底或明年初，結束量化緊縮（QT）的觀點。

鮑威爾發言預示減息非確定

對於未來的利率走向，鮑威爾稱，美聯儲官員在決定優先抑制通脹，還是保護就業市場時面臨挑戰，預示減息並非確定。由於鮑威爾對進一步減息態度審慎，美匯指數昨漲至97.8，日圓兌每美元跌至148.75；每百日圓兌港元在5.2算。

鮑威爾稱，短期通脹風險偏向上行，就業風險偏向下行，這兩方面的風險，意味「沒有無風險的路徑」，其言論避免就美聯儲下次10月會議的決策作出暗示。市場分析認為，鮑威爾所描述的情况，與滯脹相符，即經濟增長放緩，而通脹高企。雖然當前形勢不及美國1970及80年代初嚴重，但對美聯儲決策仍構成挑戰。

米蘭鮑曼等籲通脹設區間目標

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，鮑威爾認為即使上周減息後，美聯儲利率水平「仍為適度限制性」，意味若美聯儲官員繼續認為，就業市場近期疲軟狀况蓋過了通脹上升的不利因素，今年仍有更多減息空間。經合組織（OECD）預期，隨着美國經濟放緩，到明年春季，美聯儲可能減息0.75厘（3次）。

自2021年以來，美國通脹率一直高於美聯儲的2%目標，預計關稅政策仍會推高通脹。由美國總統特朗普提名的美聯儲理事米蘭（Stephen Miran）及鮑曼（Michelle Bowman），以及後年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）本周在不同場合，建議將通脹目標由現行的2%，改為區間目標。

特朗普盟友米蘭稱，精確的通脹目標，可能會導致過度的微觀管理。不過在美聯儲8月完成的政策框架審查，排除了通脹目標的調整。

（綜合報道）

[國際金融]