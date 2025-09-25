明報新聞網
經濟

渣打報告：六成企業料成本至少增5%

【明報專訊】渣打集團（2888）發表名為《未來貿易：韌性》報告，報告調查指出，幾乎所有受訪企業均因供應鏈重組、地緣政治不穩定，以及關稅變化等因素，而憂慮成本上升。

有62%受訪企業預期成本於未來3至5年，上升5%至14%。若再按類細分，其中有33%受訪企業認為期內成本將上升10%至14%，另有29%受訪企業則認為成本會增加5%至9%。

逾半非洲企業擬擴對華貿易

渣打報告續指出，於非洲市場如肯尼亞和尼日利亞，超過一半的受訪企業表示計劃擴大與中國的貿易往來。於印度受訪企業方面，約一半表示將更多依賴中國內地進行貿易。至於美國及英國的受訪者中，約四成計劃維持與中國內地現有的貿易水平。

渣打是次調查於今年7月至8月初，訪問了來自17個市場及4個不同行業，共1200名企業管理層，行業包括零售消費、能源、電力和多元化產業，以及科技、媒體和電訊（TMT），詢問各企業如何增強其供應鏈的韌性。

高層：貿易碎片化影響短暫

渣打企業及投資銀行業務全球聯席主管兼東盟及南亞區行政總裁高恕年（Sunil Kaushal）表示，渣打留意到客戶，對於重塑全球貿易與供應鏈生態的需求持續增長，即使貿易碎片化（fragmentation）在短期內可能拖累全球增長，但複雜的全球貿易前景仍充滿機遇

。渣打香港兼大中華及北亞區交易銀行部主管林遠棟表示，渣打致力於不停轉變的全球貿易環境中，滿足企業的金融需要。

