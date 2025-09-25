Airwallex報告：59%企業視營運成本升為主要挑戰

大部分企業仍高度依賴美元融資

在行業層面，電子產品與科技、醫療及保健、鐘表及手表受營運成本上升影響最深。為應對壓力，企業多着手削減供應商及製造成本，其次為物流、庫存及倉儲開支。

儘管對匯率風險的關注有所提升，僅有25%企業採取措施以減少對美元資金的依賴。大部分企業仍高度依賴美元融資，使其更容易受到外匯波動的影響，同時令財務靈活性受限。

另外，報告顯示，港企出口至「一帶一路」市場的比例，預計將由38%上升至48%；對東南亞的出口亦將在未來12個月內，由30%增至36%，其中又以電子產品與科技、珠寶及鐘表業最為積極。

港企出口至「一帶一路」市場比例升

Airwallex亞太區總經理陳君洋指出，港企在財務管理上正面臨極大不確定性，但在最需要靈活應變的時候，許多企業卻仍選擇觀望。他強調，數據反映出企業在外匯風險、資金配置及流動資金管理方面的風險意識與實際行動存在落差。

至於近年市場關注穩定幣應用國際貿易的可行性，他表示，港企當前最迫切的問題，是應對貿易戰衍生的額外成本，以及拓展新市場和供應鏈的挑戰。Airwallex作為金融支付平台，正研究如何建立系統協助企業處理這些問題，而穩定幣有「一定作用」。