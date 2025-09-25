明報新聞網
經濟

Airwallex報告：59%企業視營運成本升為主要挑戰

【明報專訊】金融服務及支付平台Airwallex訪問302家香港企業後發表報告指出，營運成本上升及匯率波動影響利潤空間是香港企業現時面臨的主要挑戰，分別有59%及57%。

大部分企業仍高度依賴美元融資

在行業層面，電子產品與科技、醫療及保健、鐘表及手表受營運成本上升影響最深。為應對壓力，企業多着手削減供應商及製造成本，其次為物流、庫存及倉儲開支。

儘管對匯率風險的關注有所提升，僅有25%企業採取措施以減少對美元資金的依賴。大部分企業仍高度依賴美元融資，使其更容易受到外匯波動的影響，同時令財務靈活性受限。

另外，報告顯示，港企出口至「一帶一路」市場的比例，預計將由38%上升至48%；對東南亞的出口亦將在未來12個月內，由30%增至36%，其中又以電子產品與科技、珠寶及鐘表業最為積極。

港企出口至「一帶一路」市場比例升

Airwallex亞太區總經理陳君洋指出，港企在財務管理上正面臨極大不確定性，但在最需要靈活應變的時候，許多企業卻仍選擇觀望。他強調，數據反映出企業在外匯風險、資金配置及流動資金管理方面的風險意識與實際行動存在落差。

至於近年市場關注穩定幣應用國際貿易的可行性，他表示，港企當前最迫切的問題，是應對貿易戰衍生的額外成本，以及拓展新市場和供應鏈的挑戰。Airwallex作為金融支付平台，正研究如何建立系統協助企業處理這些問題，而穩定幣有「一定作用」。

