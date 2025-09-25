富達：亞洲多元策略產業升級 前景審慎樂觀

中國拓非美巿場 穩出口行業

劉培乾表示，經過多輪雙邊談判並達成初步貿易協議或暫緩協議，市場似乎已逐步走出最不明朗階段，惟關稅對全球供應鏈的影響可能比預期持續更長時間，其效應將在未來數季甚至數年逐步顯現。除了關稅影響外，中國內地在整個供應鏈中具成本效益及競爭力的出口貨品，包括聖誕節裝飾、鞋類、電動車及造船等，正悄然改變區域貿易格局，即使在修訂關稅框架下，通縮趨勢仍對亞洲供應鏈構成下行壓力。

台韓受惠AI 表現強勁

不過劉培乾認為，中國近年積極拓展非美市場，提升出口行業面對美國經濟波動的穩定與獨立，預料更多地區將採取多元化策略，而具備人工智能（AI）相關產品競爭優勢的亞洲出口商所受影響亦較預期輕微，台灣及韓國專注專業出口並多元出口市場，並受惠於AI需求全球半導體周期，即使面對關稅挑戰仍表現強勁。

他預期，未來或會有更多亞洲經濟體採取類似策略，從低成本製造轉向高科技出口，除了科技相關出口外，中國內地的關稅差異料將為區內部分市場帶來出口優勢，如新加坡及馬來西亞可望受惠。儘管轉口貿易效益可能隨時間遞減，但具備較高在地附加值的地區仍可利用這些關稅差異，以更有利的貿易條件向美國出口。