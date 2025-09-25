雷軍：押上10年家底攻汽車晶片

「同時供兩孩上大學 壓力巨大」

雷軍在微博帖文形容，造車與自研晶片就像「同時供家裏兩個孩子上大學，壓力巨大」。他回憶當時勇於拍板，感慨「當時哪來這麼大的勇氣」。

他又在小米的微博視頻中提到，公司在造車與自研晶片上「一上來就拍了1000個億，這幾乎是我們當時帳面上所有的錢」，因此各部門不得不「勒緊腰帶、過緊日子」。

雷軍同時在另一篇帖文中回顧2023年的演講，指出「人因夢想而偉大，又因堅持夢想而成長」，因此今年演講主題定為「改變」。

小米17今發布 劍指iPhone 17

小米將於今晚正式推出小米17系列，明言劍指蘋果的iPhone 17系列。新機共三款，包括小米17、小米17 Pro及小米17 Pro Max。小米總裁盧偉冰早前於微博表示，截至9月18日，小米之家累積訂金已較上代翻倍。他在直播中透露，新系列不設「Air超薄版」，但將配備高通新一代旗艦晶片。內媒報道指出，相關晶片為高通「第五代驍龍8至尊版」。