經濟

周大福創建全年多賺4%

【明報專訊】周大福創建（0659）公布，截至今年6月底止全年多賺4%至21.62億元，每股基本及攤薄盈利按年跌3.6%至0.54元，主要因2024財年贖回2019年永續資本證券而於權益內錄得1.027億元一次性收益。贖回永續資本證券亦令財務成本增加，有報道指公司擬發行發行可換股債券（CB），集資約22.2億元，將以首程控股（0697）股份交換。

擬發CB集資22億 可換首程股份

路透旗下IFR引述銷售文件報道，周創建擬發行的CB，初始換股價為每股首程2.6565元，較昨日收市價2.53元有溢價5%。據銷售文件，債券於2028年10月3日左右到期，年票面利率0.75%，每半年支付一次，可在2027年10月3日左右選擇回售。周創建目前持有首程控股10.96%股份。

公司全年財務費用淨額升35.7%至逾10.1億元，雖然平均借貸成本下降，但由於集團於2024年1月贖回尚餘本金金額10.191億美元的5.75%優先永續資本證券，導致平均債務淨額結餘上升。

全年股息削六成 改紅股10送1

截至今年6月底，集團持有現金及銀行結存約202億元，以及備用已承諾銀行信貸額約96億元。未來12個月內到期的債務約94億元。

周創建維持派末期息每股0.35元，若計及已派發的中期息0.3元及特別息0.3元，則全年股息0.95元，較2024財年2.44元跌逾六成，不過今次公司改為建議派紅股，每10送1。

金融服務收入升18%

周創建全年收入按年跌8%至242.85億元，其中道路、金融服務、物流、建築、設施管理收入分別按年跌1%、增18.2%、跌11.68%、跌11.04%及跌29.63%，分別錄27.79億元、40.81億元、1.42億元、153.59億元及19.25億元。

公司早前宣布收購科技主導金融服務公司uSmart的43.93%權益和外部資產管理公司晉羚的 65%權益。執董兼聯席行政總裁鄭志明表示，2025年財政年度的增長動力主要來自保險板塊的強勁表現，因應市場對綜合金融服務，尤其是財富管理需求日增，正積極拓展此業務領域。

