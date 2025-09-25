明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

大行員工須回公司工作 文華四季近訂滿

【明報專訊】本港10號風球下繼續打風不停市，雖然金融機構通知大部分員工在家工作，不過負責定價和執行交易的員工仍需要在辦公室工作。彭博社稱，不少在辦公室工作的員工前一晚入住在公司附近的酒店，以避免惡劣天氣下由住所返回公司。位於匯豐總行附近的文華東方酒店的房間在周二幾乎被訂滿，四季酒店、連接太古廣場的多間酒店也被預訂一空。

投行員工選擇的酒店與公司地點相關，有網民稱，文華東方亦是公司位於置地廣場的摩根大通員工大本營；瑞銀位於國際金融中心二期，員工多選擇在四季酒店，而公司位於九龍站環球貿易廣場的摩根大通員工則選擇入住麗思卡爾頓酒店。訂房潮亦搶高酒店價格，例如文華東方昨日房價較平日高逾一成。

證監會金管局論壇改線上舉行

颱風亦減少投資者交易活動，昨日港股大市成交額2887億元，本周成交額均低於3000億元，明顯低於上周五的3768億元。高裕證券執行董事葉漢德表示，客戶在颱風來臨前平倉，特別是天氣預報今次颱風較2018年山竹更猛烈，不少投資者處於觀望，計劃周五才再次入場。

另外，實體論壇亦難免受颱風影響，證監會和金管局今日原訂在四季酒店舉行的《香港固定收益及貨幣論壇2025》，昨日宣布因應樺加沙的最新路徑及其對論壇嘉賓、與會者及工作人員安全可能帶來的影響，將改於線上舉行。

相關字詞﹕打風不停市 投行 樺加沙

上 / 下一篇新聞