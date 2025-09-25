大行員工須回公司工作 文華四季近訂滿

投行員工選擇的酒店與公司地點相關，有網民稱，文華東方亦是公司位於置地廣場的摩根大通員工大本營；瑞銀位於國際金融中心二期，員工多選擇在四季酒店，而公司位於九龍站環球貿易廣場的摩根大通員工則選擇入住麗思卡爾頓酒店。訂房潮亦搶高酒店價格，例如文華東方昨日房價較平日高逾一成。

證監會金管局論壇改線上舉行

颱風亦減少投資者交易活動，昨日港股大市成交額2887億元，本周成交額均低於3000億元，明顯低於上周五的3768億元。高裕證券執行董事葉漢德表示，客戶在颱風來臨前平倉，特別是天氣預報今次颱風較2018年山竹更猛烈，不少投資者處於觀望，計劃周五才再次入場。

另外，實體論壇亦難免受颱風影響，證監會和金管局今日原訂在四季酒店舉行的《香港固定收益及貨幣論壇2025》，昨日宣布因應樺加沙的最新路徑及其對論壇嘉賓、與會者及工作人員安全可能帶來的影響，將改於線上舉行。