首度10號風球開市 港交所：運作正常 證券專業總會：前線員工反映罔顧安全

明報記者 江陵凱

包括是次超強颱風樺加沙在內，自「打風不停市」去年9月23日實施以來，有合共6次因颱風及黑雨，本港於所有惡劣天氣下都能如常運作（見表）。

耀才：流程與平日無異

耀才證券（1428）執行董事兼行政總裁許繹彬表示，昨日10號風球「打風不停市」實施之下，對客戶而言，除為保障安全而暫停全線分行現場服務之外，其他服務體驗及流程均與平日無異。他續稱，客戶可隨時透過手機應用程式提交提款指示，將款項直接存入指定銀行帳戶，確保資金流動性不受影響，另網上開戶及認購新股服務亦正常運作。

香港證券及期貨專業總會會長陳志華提到，雖然昨於10號風球「打風不停市」首次實施下，券商的客戶電話熱線運作正常，但他直言證券界「怨言多到飛起」，主要來自前中線員工，並稱本地券商於10號風球下為配合「打風不停市」運作，而感到無奈。有部分交易員因要配合公司的彭博債券交易系統，而需於10號風球下冒險赴公司替客戶落盤。另他提到，曾收到業界前線員工電郵指，「打風不停市」做法罔顧員工安全。

陳志華：有僱主要員工宿庇護中心

陳志華提及，雖然昨日有報道指，「打風不停市」安排下，有大型銀行及投行的銀行家及交易員，於中環金鐘入住貴價酒店，但他表示有部分證券界員工向他反映，有證券公司僱主要求旗下員工，於臨時庇護中心過夜配合「打風不停市」運作，另有部分較好的僱主則向員工提供平價酒店。